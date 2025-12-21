Βαρύ είναι το πένθος για τον διάσημο ηθοποιό Τζορτζ Κλούνεϊ καθώς έφυγε από τη ζωή η μεγαλύτερή του αδερφή.

Η Αντέλια «Άντα» Ζάιντλερ, πέθανε την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου σε ηλικία 65 ετών, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο, σύμφωνα με το περιοδικό People. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι άφησε την τελευταία της πνοή ήρεμα, περιτριγυρισμένη από τους ανθρώπους που αγαπούσε, στο νοσοκομείο St. Elizabeth Healthcare στο Έτζγουντ του Κεντάκι.

Σε δήλωσή του, ο Τζορτζ Κλούνεϊ ανέφερε: «Η αδελφή μου, η Άντα, ήταν η ηρωίδα μου. Αντιμετώπισε τον καρκίνο με θάρρος και χιούμορ. Δεν έχω γνωρίσει ποτέ άνθρωπο τόσο γενναίο. Στην Αμάλ και σε μένα θα μας λείψει τρομερά».

Η Άντα Ζάιντλερ γεννήθηκε στις 2 Μαΐου 1960 στο Λος Άντζελες. Ήταν κόρη του δημοσιογράφου και τηλεοπτικού παρουσιαστή Νικ Κλούνεϊ και της συγγραφέα Νίνα Μπρους Γουόρεν. Υπήρξε ταλαντούχα εικαστικός και εργάστηκε επί σειρά ετών ως δασκάλα εικαστικών σε δημοτικό σχολείο στην πόλη Ογκούστα του Κεντάκι.

🔗: https://t.co/N40Hsy9JCD



George Clooney's sister, Adelia "Ada" Zeidler, has died. She was 65. PEOPLE can confirm that the actor's older sister died from cancer on Friday.



📷: mhfuneralhome; Araya Doheny/Getty pic.twitter.com/tvWDpvSAAr December 20, 2025

Κατά τη διάρκεια των φοιτητικών της χρόνων διακρίθηκε για τις ακαδημαϊκές της επιδόσεις, γεγονός που της εξασφάλισε υποτροφία. Παράλληλα, συμμετείχε ενεργά σε λέσχη ανάγνωσης, υπήρξε μέλος του Augusta Art Guild.

Στη συνέχεια σπούδασε σε κολέγια στο Λούιβιλ και στο Βόρεια Κεντάκι και εργάστηκε και ως λογίστρια. Το 1987 παντρεύτηκε τον Νόρμαν Ζάιντλερ, απόστρατο λοχαγό του αμερικανικού στρατού, ο οποίος πέθανε το 2004 από καρδιακή προσβολή. Στον γάμο τους, ο Κλούνεϊ είχε διαβάσει απόσπασμα της Αγίας Γραφής, ενώ η θεία τους, η διάσημη τραγουδίστρια Ρόζμαρι Κλούνεϊ, είχε τραγουδήσει για το ζευγάρι.

George Clooney has shared the heartbreaking news that his beloved sister, Adelia "Ada" Zeidler, has passed away after a battle with cancer.



"[She] was my hero," the Hollywood superstar, 64, told People. "She faced down cancer with courage and humour. I’ve never met anyone so… pic.twitter.com/5OFurmwRsu — HELLO! Canada (@HelloCanada) December 20, 2025

Παρότι κρατούσε χαμηλό προφίλ και απέφευγε τις δημόσιες εμφανίσεις, η Άντα Ζάιντλερ είχε παραστεί στον γάμο του αδελφού της με την Αμάλ Κλούνεϊ στη Βενετία το 2014.

Η εκλιπούσα αφήνει πίσω τους γονείς της, τα παιδιά της Νικ Ζάιντλερ και Άλισον Ζάιντλερ Χερολάγκα, τον αδελφό της Τζορτζ Κλούνεϊ με τη σύζυγό του Αμάλ, καθώς και άλλα μέλη της οικογένειας. Η κηδεία της θα τελεστεί τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, ενώ αντί στεφάνων η οικογένεια προτείνει δωρεές στη μνήμη της στη Βιβλιοθήκη Knoedler της Ογκούστα.

