Ο Εμμανουήλ Καραλής αναδείχθηκε κορυφαίος Έλληνας αθλητής για το 2025 στα ετήσια βραβεία του ΠΣΑΤ, επιβεβαιώνοντας με τις επιδόσεις του στο επί κοντώ μια εντυπωσιακή χρονιά, την οποία ο ίδιος συνόψισε με τη φράση: «Ο ουρανός δεν έχει όρια».

Ο Ολυμπιονίκης του επί κοντώ μέσα στο 2025 κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου αλλά και το ασημένιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου. Επίσης ήταν πρώτος στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κλειστού.

Ο Μανόλο έγινε ο πρώτος Έλληνας που ξεπέρασε τα 6μ στο επί κοντώ και μέσα στο 2025 ήταν σταθερά πάνω από αυτό το ύψος και έφτασε στα 6,08μ που είναι νέο πανελλήνιο ρεκόρ.

«Θυμάμαι πριν 10 χρόνια αναδείχθηκα κορυφαίος ανερχόμενος αθλητής. Θέλω να ευχαριστήσω τους προπονητές μου, την οικογένεια μου, τη σύντροφο μου, τον μάνατζερ μου. Γιατί μπορεί να βλέπετε εμένα να κάνω επί κοντώ, αλλά πίσω από εμένα υπάρχει μία ολόκληρη ομάδα.

Κυνηγάω να είμαι καλύτερος μέρα με τη μέρα, οι προπονητές μου πιστεύουν σε εμένα, η οικογένεια μου πιστεύει σε μένα. Και αυτό για μένα είναι το πιο σημαντικό. Ο ουρανός δεν έχει όρια. Ελπίζω για το καλύτερο. Πάμε για τους Ολυμπιακούς του Λος Άντζελες», είπε μεταξύ άλλων και σχολίασε με χιούμορ ότι «όλη η Ελλάδα έχει μάθει να ξεματιάζει» είπε μεταξύ άλλων.

«Προσπαθώ να γίνομαι καλύτερος μέρα με την ήμερα, πιστεύω στον εαυτό μου, οι προπονητές μου πιστεύουν σε εμένα, η οικογένειά μου, οπότε εμένα αυτό είναι το πιο σημαντικό. Με όλη την αγάπη που έχω από τους δικούς μου ανθρώπους και από όλο τον κόσμο πιστεύω να καταφέρω να κάνω όμορφα πράγματα. Το σημαντικό είναι να απολαμβάνω την κάθε στιγμή, και ο… ουρανός δεν έχει όρια…» συμπλήρωσε.



«Τον ευχαριστώ που με επέλεξε να διαχειριστώ την αθλητική του σταδιοδριμία» είπε φανερά συγκινημένος ο πατέρας του κι ένας από τους προπονητές του, Χάρης Καραλής.

Στην ψηφοφορία άφησε πίσω του τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Στέφανο Ντούσκο.

