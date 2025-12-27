Με μήνυμα απολογισμού για τη χρονιά που πέρασε, ο Γιώργος Μαζωνάκης περιέγραψε το τελευταίο διάστημα ως περίοδο έντονης δοκιμασίας, στέλνοντας παράλληλα σαφές μήνυμα προς όσους, όπως ανέφερε, θεωρούν ότι μπορούν να παρεμβαίνουν ή να καθορίζουν τη ζωή του.

Ο τραγουδιστής ανήρτησε το πρωί του Σαββάτου 27 Δεκεμβρίου ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, το οποίο όπως ανέφερε τραβήχτηκε από τη θάλασσα, όπου συνήθιζε να πηγαίνει με τη σκυλίτσα του, Αρίθα, που έφυγε πριν από λίγους μήνες από τη ζωή.

Λίγο πριν από την αλλαγή του χρόνου, ο καλλιτέχνης ευχαρίστησε δημόσια τον κόσμο για τη στήριξη και τις αντιδράσεις του σε μια χρονιά που, όπως είπε, ήταν ιδιαίτερα δύσκολη και τη χαρακτήρισε «χρονιά δοκιμασίας». Σημειώνεται, πως ο Γιώργος Μαζωνάκης απασχόλησε πρόσφατα τα φώτα της δημοσιότητας με την καταγγελία του 22χρονου Στέφανου Παπαδόπουλου για ανήθικες προτάσεις σε εργασιακό χώρο.

Παράλληλα, ο τραγουδιστής έστειλε ένα μήνυμα σε όσους θεωρεί ότι επιχειρούν να ορίζουν τη ζωή του τα τελευταία χρόνια, υπογραμμίζοντας ότι η υπομονή δεν είναι αδυναμία. Όπως είπε αναλυτικά: «Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας, μία πολύ όμορφη καλημέρα από ένα μέρος που ερχόμουν και έτρεχα με την Αρίθα, το κορίτσι μου, το παιδί μου. Θέλω να σας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για τον τρόπο που αντιδράσατε ή βγάλατε άποψη όλον αυτόν τον καιρό, όλον αυτόν τον χρόνο, που ήταν ένας αρκετά δύσκολος χρόνος. Εγώ θα έλεγα χρονιά δοκιμασίας, δοκιμασίας από τον Θεό, αν θα αλλαξοπιστήσω που λέω. Θέλω να σας πω επίσης ένα τεράστιο ευχαριστώ που κάθε Πέμπτη και Σάββατο στην Ακτή Πειραιώς, ζω ένα όνειρο. Όπως και τελειώνοντας ο χρόνος θα ήθελα να πω σε αυτούς που νομίζουν ότι ορίζουν τη ζωή μου μου τα τρία τελευταία χρόνια, με αρκετές δυσκολίες θα έλεγα, αλλά και με τεράστια δώρα, φτάνει, φτάνει. Η υπομονή είναι αρετή, δεν δηλώνει ηττοπάθεια, άλλωστε ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιον. Κυρίες και κύροι καλή χρονιά, με πίστη, πίστη, πίστη».

Στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε την ανάρτησή του, ο Γιώργος Μαζωνάκης σημείωσε: «Τρία συν Ένα. Καλή Χρονιά, όπως και οι προηγούμενες».

