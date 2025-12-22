Αντίθετος με την επιλογή του Στέφανου Παπαδόπουλου να καταγγείλει τον Γιώργο Μαζωνάκη εμφανίστηκε ο ιδιοκτήτης του νυχτερινού κέντρου όπου εργάζεται ο 22χρονος τραγουδιστής, εκφράζοντας δημόσια τη διαφωνία του με τη συγκεκριμένη κίνηση. Όπως ανέφερε, ένας νέος καλλιτέχνης που επιδιώκει να ασχοληθεί επαγγελματικά με τη μουσική δεν μπορεί, όπως είπε χαρακτηριστικά, να κατηγορεί «το πρώτο όνομα στην Ελλάδα», υπογραμμίζοντας ότι τέτοιες ενέργειες ενδέχεται να έχουν αρνητικές συνέπειες για την επαγγελματική του πορεία στον χώρο. Παράλληλα, ο επιχειρηματίας ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να συνεχίσει την επαγγελματική συνεργασία με τον νεαρό τραγουδιστή.

Ο 22χρονος Στέφανος Παπαδόπουλος κατέθεσε πριν μερικές ημέρες, μήνυση σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη, καταγγέλλοντας ότι κατά τη διάρκεια επαγγελματικής συνεργασίας δέχτηκε επανειλημμένες ανήθικες προτάσεις και ψυχολογική πίεση.

Αυτή την περίοδο ο τραγουδιστής δουλεύει σε νυχτερινό μαγαζί της Αθήνας με τον ιδιοκτήτη, Παναγιώτη Σαρδελή να προχωράει σε δηλώσεις στο «Πρωινό» οι οποίες προβλήθηκαν τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, σχολιάζοντας τις τελευταίες εξελίξεις. Αρχικά περιέγραψε πώς ξεκίνησε η συνεργασία τους, δηλώνοντας πως όταν έγινε γνωστή η είδηση της μήνυσης δεν ήξερε ότι ο καταγγέλλων είναι υπάλληλός του: «Όταν ξεκινήσαμε το πρόγραμμα, είχαμε κλείσει δυο κορίτσια για να κάνουν την έναρξη, και είπα να πάρω και έναν πιτσιρικά να κάνουν από 20 λεπτά. Μου τον έφερε ένας γνωστός, και να σου πω την αλήθεια, δεν έχω μιλήσει μαζί του. Τον είδα κάποια στιγμή εκεί που τραγούδαγε, αυτές τις μέρες που γίνονταν αυτά, εγώ δεν κατάλαβα τίποτα ότι ήταν αυτός και μου λέει ότι έχει κάτι διαφορές με τον Μαζωνάκη και κάτι τέτοια».

Στη συνέχεια, ο επιχειρηματίας αποκάλεσε τον Στέφανο Παπαδόπουλο «ένα παιδάκι που δεν ξέρει τι του γίνεται» και υποστήριξε ότι ο νεαρός τραγουδιστής υποκινείται και πως δεν θα έπρεπε να κατηγορήσει έναν τόσο επιτυχημένο καλλιτέχνη: «Τώρα, ένα παιδάκι, ξέρει τι του γίνεται αυτός τώρα; Ξέρει από νύχτα; Ξέρει από τέτοια πράγματα; Νομίζω ότι τον έβαλαν και δήλωσε ασθένεια, ότι δεν είναι καλά ψυχολογικά, δεν ξέρω τι ακριβώς έχει. Εγώ κατάλαβα ότι δεν είναι άρρωστος, αλλά αυτός τώρα θα του είπαν ότι είναι τα κανάλια απ’ έξω και την έκανε».

Όσο για το εάν θα συνεχιστεί η συνεργασία τους, είπε: «Δεν νομίζω να συνεχίσω τη συνεργασία στην πορεία. Και να μου πει να έρθει, θα του πω όχι. Γιατί αυτός τώρα, ζημιά στο μαγαζί πήγε να κάνει. Δεν μπορεί ρε φίλε τώρα, να είναι έναν χρόνο εκεί, και να θυμηθείς δυο μέρες πριν να ανοίξει ο άλλος το μαγαζί να τον βγάλεις στα κανάλια. Πας και κατηγορείς το πρώτο όνομα στην Ελλάδα, τον Μαζωνάκη κατηγορείς και θες να γίνεις και τραγουδιστής; Πώς θα γίνεις τραγουδιστής; Εμείς με το μαγαζί είμαστε και με τον Μαζωνάκη».

Η απάντηση από την πλευρά του Γιώργου Μαζωνάκη

Η μήνυση κατά του Γιώργου Μαζωνάκη κατατέθηκε την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, παρουσία του δικηγόρου του Στέφανου Παπαδόπουλου, Αλέξανδρου Παπαϊωαννίδη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μήνυση αφορά σε καταγγελίες για ασελγείς και ανήθικες προτάσεις που φέρεται να έγιναν σε επαγγελματικό περιβάλλον.

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Μαζωνάκης απάντησε με ανακοίνωση που εκδόθηκε μέσω του πληρεξουσίου δικηγόρου του, Χαράλαμπου Λυκούδη, στην οποία γίνεται λόγος για οργανωμένη απόπειρα εκβίασης σε βάρος του τραγουδιστή, με εμπλοκή συγκεκριμένων επιχειρηματικών συμφερόντων. Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι «η εκβίασή του με την επίκληση ονομάτων κρατουμένων των φυλακών· πλην όμως, καθώς αυτή η προσπάθεια απέβη άκαρπη, στρατολογήθηκαν πρόσωπα τα οποία, ενεργώντας ως ψευδομάρτυρες, αποφάσισαν να προβούν σε ψευδείς και ανυπόστατες καταγγελίες περί δήθεν ανάρμοστης συμπεριφοράς του εντολέως μου».

