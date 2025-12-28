Στην ταινία του Γιάννη Σμαραγδή για τον Ιωάννη Καποδίστρια και στο ζήτημα της χρηματοδότησής της αναφέρεται με ανάρτησή του ο Έλληνας υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο κ. Γεωργιάδης σημειώνει αρχικά ότι, όπως αναφέρει, έχει κατηγορηθεί αδίκως από τον σκηνοθέτη πως δεν υπέγραψε έγγραφο για τη χρηματοδότηση της ταινίας, κατά την περίοδο που ο ίδιος κατείχε το χαρτοφυλάκιο του υπουργού Ανάπτυξης.

«Το σημαντικό είναι ότι γύρισε τελικά αυτή την ταινία και πολύ καλά έκανε», συνεχίζει ο κ. Γεωργιάδης και προσθέτει ότι «οι κατηγορίες των θολοκουλτουριάρηδων εδώ για την ποιότητα της ταινίας είναι απόλαυση, καθώς όλοι καταλαβαίνουμε ότι αυτό που τους ενοχλεί είναι το θέμα της και ο πατριωτισμός που προκαλεί».

Επισημαίνει, τέλος, ότι «χρόνια ολόκληρα γυρίζουμε και χρηματοδοτεί το Κράτος μας δυστυχώς ένα κάρο ανοησίες και ο κ. Σμαραγδής δείχνει τον δρόμο που θα έπρεπε να ακολουθούμε».

Στην ανάρτησή του ο κ. Γεωργιάδης γράφει: «Ο κ. Ιωάννης Σμαραγδής με έχει αδίκως κατηγορήσει για την ταινία “Ο Καποδίστριας” λέγοντας ότι δεν υπέγραψα ένα χαρτί για την χρηματοδότηση της, από τότε που ήμουν Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Έβαλα όλο μου το γραφείο να ψάξει για αυτό το χαρτί, αλλά δεν βρήκαμε απολύτως τίποτε τέτοιο. Παρά ταύτα εγώ αν υπάρχει τέτοιο χαρτί πολύ θα ήθελα να το δω, διότι θα ήθελα πάρα πολύ να δω τί μπορούσαμε να κάνουμε και δεν κάναμε εμείς.

Όμως αυτά έχουν μικρή σημασία έως καμμία. Το σημαντικό είναι ότι γύρισε τελικά αυτή την ταινία και πολύ καλά έκανε. Εμείς θα πάμε να την δούμε τις επόμενες μέρες και το ίδιο συμβουλεύω και εσάς. Ο Ιωάννης Καποδίστριας ήταν ο αληθινός θεμελιωτής του νέου Ελληνικού Κράτους και ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες όλων των εποχών.

Οι κατηγορίες των θολοκουλτουριάρηδων εδώ για την ποιότητα της ταινίας είναι απόλαυση, καθώς όλοι καταλαβαίνουμε ότι αυτό που τους ενοχλεί είναι το θέμα της και ο πατριωτισμός που προκαλεί. Χρόνια ολόκληρα γυρίζουμε και χρηματοδοτεί το Κράτος μας δυστυχώς ένα κάρο ανοησίες και ο κ. Σμαραγδής δείχνει τον δρόμο που θα έπρεπε να ακολουθούμε. Έχουμε τόσα πολλά ωραία ιστορικά θέματα να αναδείξουμε που είναι πραγματικά κρίμα που δεν το κάνουμε. Η προσέλευση του κόσμου στις αίθουσες όμως τόσο μαζικά είναι η καλύτερη απάντηση σε όλους αυτούς. Τα υπόλοιπα αφού δω την ταινία».

