Το reunion της σειράς Παρά Πέντε πρόσφερε στο τηλεοπτικό κοινό πέντε ολοκαίνουργιες σκηνές με τη θρυλική πεντάδα και άλλους αγαπημένους χαρακτήρες, στο πλαίσιο του επετειακού επεισοδίου για τα 20 χρόνια από την πρώτη προβολή της σειράς.

Το βράδυ της 23ης Δεκεμβρίου η ομάδα του «Παρά Πέντε» ενώθηκε ξανά, μιλώντας για την επιτυχία του σίριαλ όλα αυτά τα χρόνια, ενώ αποκάλυψε στο κοινό και άγνωστες ιστορίες από τα γυρίσματα. Παράλληλα, ο Γιώργος Καπουτζίδης έγραψε πέντε νέες σκηνές, ορισμένες εκ των οποίων τοποθετούνται στο παρόν, ενώ άλλες αφορούσαν σε παλαιότερες εποχές.

Επική ήταν η σκηνή με την Ντάλια Χατζηαλεξάνδρου να μεταφέρεται στην εποχή των Capital Controls. Πιο αναλυτικά, η ζάπλουτη κληρονόμος αδυνατούσε να κατανοήσει ότι μπορούσε να πάρει από το ATM μόλις τρία «μπλε» -όπως έλεγε τα χαρτονομίσματα των 20 ευρώ, ενώ εκείνη ήθελε ένα πακετάκι «πράσινα».

Ξεχωριστή ήταν και η σκηνή με τον γάμο της Ντάλιας και του συνεργάτη της, Αλέξη στο Αχλαδοχώρι Σερρών, από κατάγεται η Ζουμπουλία.

Μια άλλη σκηνή αφορούσε σε μία νέα περιπέτεια των πέντε, με την Αμαλία να τους σώζει την τελευταία στιγμή, καθώς είχαν βρεθεί δεμένοι μέσα σε μία άδεια πισίνα.

Η τέταρτη σκηνή παρουσίαζε την άρνηση της Ζουμπουλίας να προσαρμοστεί στα δεδομένα της σημερινής εποχής και να βγάλει νέα ταυτότητα, με τους υπόλοιπους τέσσερις ήρωες να προσπαθούν να την πείσουν μέσα από ξεκαρδιστικούς διαλόγους και ατάκες.

Η πέμπτη και τελευταία σκηνή του «Παρά Πέντε», είκοσι χρόνια μετά, εκτυλίχθηκε γύρω από ένα χριστουγεννιάτικο μυστήριο που η πεντάδα προσπαθούσε να εξιχνιάσει, με την ανατροπή να αποκαλύπτεται στο φινάλε.

