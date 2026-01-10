Ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Τίμοθι Μπάσφιλντ, γνωστού από τον ρόλο του Ντάνι Κονκάνον στη σειρά «The West Wing», εξέδωσε το αστυνομικό τμήμα του Αλμπουκέρκι, στο Νέο Μεξικό, για σοβαρές κατηγορίες που αφορούν φερόμενη σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων. Σύμφωνα με το ένταλμα, το οποίο εξασφάλισε το περιοδικό PEOPLE, ο 68χρονος αντιμετωπίζει δύο κατηγορίες για σεξουαλική επαφή με ανήλικο και μία κατηγορία κακοποίησης παιδιού.

Οι Αρχές αναφέρουν ότι τα φερόμενα περιστατικά αφορούν δύο αδέλφια, ηλικίας 11 ετών, τα οποία συμμετείχαν ως ανήλικοι ηθοποιοί στη σειρά του FOX «The Cleaning Lady», όπου ο Τίμοθι Μπάσφιλντ εργαζόταν ως σκηνοθέτης. Τα ονόματα των ανηλίκων δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα. Σύμφωνα με την ίδια δικογραφία, ένας από τους ανήλικους φέρεται να κατέθεσε ότι τα περιστατικά ξεκίνησαν όταν ήταν επτά ετών.

Η έρευνα ξεκίνησε την 1η Νοεμβρίου 2024, έπειτα από αναφορά γιατρού του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Νέου Μεξικού (UNMH), ο οποίος ενημέρωσε τις Αρχές για ενδείξεις σεξουαλικής κακοποίησης. Οι γονείς των παιδιών κατέθεσαν ότι τα παιδιά γνώρισαν τον Μπάσφιλντ στο πλατό της σειράς, όπου, σύμφωνα με το ένταλμα, ο σκηνοθέτης φέρεται να «ανέπτυξε στενότερη σχέση» μαζί τους μετά την ένταξή του στην παραγωγή.

Στο έγγραφο αναφέρεται ότι ο Μπάσφιλντ φέρεται να ζητούσε από τα παιδιά να τον αποκαλούν «Θείο Τιμ», ενώ οι γονείς δήλωσαν ότι είχαν πληροφορηθεί και παλαιότερες φήμες για ανάρμοστη συμπεριφορά του απέναντι σε γυναίκες και ανηλίκους. Η μητέρα των παιδιών, σύμφωνα με το ένταλμα, ρώτησε τους γιους της αν κάποιος τους είχε αγγίξει με τρόπο που τους έκανε να νιώσουν άβολα, με τα παιδιά να απαντούν: «Εννοείς όπως ο Θείος Τιμ;».

Οι ανήλικοι μεταφέρθηκαν στο UNMH κατόπιν νομικής συμβουλής, όπου επαγγελματίες υγείας φέρονται να εκτίμησαν ότι τα παιδιά «είχαν υποστεί χειραγώγηση». Αρχικά, σύμφωνα με τις Αρχές, δεν υπήρξε άμεση αποκάλυψη σεξουαλικής επαφής, αλλά τα παιδιά ανέφεραν ότι ο Μπάσφιλντ τα «γαργαλούσε στην κοιλιά και στα πόδια».

Νεότερες καταθέσεις, ωστόσο, περιλαμβάνουν ισχυρισμούς για ανάρμοστο άγγιγμα σε χρονικό διάστημα από τον Νοέμβριο του 2022 έως την άνοιξη του 2024. Ένας από τους ανήλικους διαγνώστηκε με μετατραυματικό στρες και αγχώδη διαταραχή, ενώ θεραπευτής του φέρεται να κατέγραψε μαρτυρίες για εφιάλτες, φόβο και συμπτώματα όπως νυχτερινή ενούρηση. Σύμφωνα με το ένταλμα, το παιδί φέρεται να περιέγραψε επαναλαμβανόμενο άγγιγμα στα γεννητικά όργανα.

Ο ίδιος ο Τίμοθι Μπάσφιλντ, σύμφωνα με το έγγραφο, αρνήθηκε κάθε σεξουαλική πρόθεση, δηλώνοντας ότι τυχόν σωματική επαφή είχε «παιχνιδιάρικο χαρακτήρα» και γινόταν μπροστά σε άλλους. Παραδέχτηκε, όμως, ότι είναι «πολύ πιθανό» να είχε σηκώσει ή γαργαλήσει τα παιδιά, προκειμένου, όπως είπε, να δημιουργηθεί «ένα ευχάριστο περιβάλλον» στο πλατό.

Στο ένταλμα γίνεται επίσης αναφορά σε εσωτερική έρευνα της Warner Bros., η οποία ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία, καθώς και σε μαρτυρία ατόμου της παραγωγής που φέρεται να είδε τον Μπάσφιλντ να φιλά ανήλικο στο πρόσωπο σε χώρο κομμωτηρίου τον Δεκέμβριο του 2024.

Οι Αρχές επισημαίνουν ότι η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της ποινικής διερεύνησης και ότι οι κατηγορίες παραμένουν ισχυρισμοί μέχρι να κριθούν από τη Δικαιοσύνη. Εκπρόσωποι του FOX, της Warner Bros., καθώς και του Τίμοθι Μπάσφιλντ και της συζύγου του, ηθοποιού Μελίσα Γκίλμπερτ, δεν έχουν απαντήσει μέχρι στιγμής σε αιτήματα για σχόλιο.

protothema.gr