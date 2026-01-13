Στα γενέθλια του ηθοποιού Μάνου Ιωάννου παρευρέθηκε ο Πέτρος Φιλιππίδης, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Ελπίδα Νίνου.

Ο Μάνος Ιωάννου γιόρτασε τα 38α γενέθλιά του σε πάρτι που διοργάνωσε σε μαγαζί της Γλυφάδας, παρουσία φίλων και συναδέλφων του. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ο Πέτρος Φιλιππίδης με τη σύζυγό του.

Σε story που ανέβασε στο Instagram μία από τις καλεσμένες του Μάνου Ιωάννου και απαθανατίζει τον 38χρονο ηθοποιό να χορεύει και να διασκεδάζει, φαίνεται και ο Πέτρος Φιλιππίδης καθισμένος σε ένα τραπέζι στο μαγαζί των νοτίων προαστίων.

Το βίντεο με τον Πέτρο Φιλιππίδη στα γενέθλια του Μάνου Ιωάννου

Πηγή: iefimerida.gr