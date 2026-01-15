Στη φιλία της με την Άννα Βίσση αναφέρθηκε η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, περιγράφοντας με χιούμορ μερικές από τις συνήθειες της τραγουδίστριας.

Η ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Rainbow Mermaids» την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου και μεταξύ άλλων τόνισε ότι η καθημερινότητά τους απέχει αρκετά από το λαμπερό lifestyle που συχνά προβάλλεται, καθώς μοιράζονται απλές στιγμές, με κοινή αγάπη για την κανάστα. Η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου δεν δίστασε μάλιστα να περιγράψει με χιούμορ τον τρόπο που η Άννα Βίσση ζει το παιχνίδι, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Πίνει, παίζει χαρτιά και βρίζει».

Στη συνέχεια, η ηθοποιός μίλησε και για τη σκηνική παρουσία της τραγουδίστριας και την εκρηκτικότητα που τη χαρακτηρίζει όταν ανεβαίνει στην πίστα: «Κάνει μία φοβερή μεταμόρφωση. Δεν είναι η Άννα πια όταν είναι πάνω στη σκηνή. Είναι ένα θέαμα. Είναι ένα υπερθέαμα».

Παράλληλα, αποκάλυψε και ένα χαρακτηριστικό περιστατικό από τη μεταξύ τους σχέση, που εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια εμφάνισης της Άννας Βίσση: «Της έχω κάνει το εξής. Έχουμε πει, ”θα τελειώσει σήμερα η Αννούλα για να πάμε να παίξουμε κανάστα”. Είμαστε κάτω εγώ και ο Χάρης, το ταίρι. Και είναι πάνω ο Τσεβάς. Αυτή είναι η παρέα της κανάστας. “Έχει πάει πια 4, τι ώρα θα παίζαμε χαρτιά;”. Το σπίτι της είναι μακριά. Θέλεις μία ώρα δρόμο να πας. Της κάνω νόημα ότι φεύγω, είχα παρκάρει στο θέατρο. Και μου λένε λίγο αργότερα, ότι η Άννα είναι ακόμα στην πίστα και τραγουδάει. Ξαναπάω στο μαγαζί, μπαίνω μέσα και ανεβαίνω στη σκηνή και της λέω: ”Είσαι με τα καλά σου; Έχεις αποτρελαθεί; Τι ώρα θα παίξουμε χαρτιά;”. Μας έπιασαν τα γέλια».

