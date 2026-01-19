Αποθεωτικά σχόλια προκάλεσε ο Σιλβέστερ Σταλόνε με νέο βίντεο από το γυμναστήριο της πολυτελούς έπαυλής του στη Φλόριντα, αξίας 35,3 εκατ. δολαρίων, όπου στα 79 του χρόνια συνεχίζει ακάθεκτος τις προπονήσεις του.

«Κάθε χρόνο γίνεται όλο και πιο δύσκολο, αλλά γι’ αυτό πρέπει να προσπαθείς όλο και πιο σκληρά. Αίμα, ιδρώτας και δάκρυα» έγραψε στη λεζάντα του βίντεο ο Σταλόνε, ο οποίος στις 6 Ιουλίου θα κλείσει τα 80.

Στο βίντεο ο Σταλόνε ακούγεται να αποκαλεί το γυμναστήριο του σπιτιού του «καταφύγιο» ή «εκκλησία», όπου, όπως είπε, προπονείται για να γίνει καλύτερος.

«Αισθάνεσαι καλύτερα σωματικά, οπότε έχεις τη δύναμη να φτάσεις στους στόχους σου με αυτοπεποίθηση και έτοιμος να αντιμετωπίσεις οποιαδήποτε πρόκληση» πρόσθεσε ο κινηματογραφικός Ρόκι. «Θέλεις να συνεχίσεις να χτυπάς. Τα λέμε σύντομα» κατέληξε στο βίντεό του.

«Φαίνεσαι καταπληκτικός για 79 χρονών», «ο Σλάι δεν γερνάει ποτέ!», «αυτός ο άνθρωπος είναι σχεδόν 80 ετών. Τι έμπνευση!», «ο τύπος είναι 80 ετών!Τρελό». «Sly THE BOSS!» ήταν μερικά από τα αποθεωτικά σχόλια για τον Σταλόνε.

Όπως έγραψε χαρακτηριστικά ένας σχολιαστής «θα ήμασταν τυχεροί αν φαινόμασταν σαν τον Sly στην ηλικία του».

