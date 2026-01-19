Για τα δύσκολα παιδικά του χρόνια, τη μάχη που έδωσε η μητέρα του για να τον μεγαλώσει μόνη της, αλλά και τα πρώτα του βήματα στη μουσική μίλησε σε συνέντευξή του ο Δημήτρης Σταρόβας, σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη εξομολόγηση.

Ο Δημήτρης Σταρόβας μεγάλωσε κοντά στη μητέρα του, αποκλειστικά, αφού όπως είπε, ο βιολογικός πατέρας του την εγκατέλειψε όταν έμαθε πως εκείνη ήταν έγκυος.

Σταρόβας: Ο πατέρας μου αρραβωνιάστηκε τη μάνα μου και με το που έμεινε έγκυος σε μένα… εξαφανίστηκε

«Ο πατέρας μου, ο βιολογικός πατέρας μου, ήτανε επαγγελματίας μπουζουξής, έπαιζε και σε ταινίες, ο οποίος αρραβωνιάστηκε τη μάνα μου και με το που έμεινε έγκυος σε μένα… εξαφανίστηκε. Την παράτησε τη μάνα μου», αποκάλυψε ο Δημήτρης Σταρόβας καλεσμένος στην εκπομπή «Αστερόσκονη».

«Με μεγάλωσε μόνη της και… όταν ήμουνα εννιά – δέκα χρονών, παντρεύτηκε τον Σταρόβα και πήρα το όνομά του. Για να γλιτώσει την κοινωνική κατακραυγή. Ήμασταν «η π… με το εξώγαμο», μαζεύανε υπογραφές να μας διώξουν», πρόσθεσε έντονα συναισθηματικά φορτισμένος.

