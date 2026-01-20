Παρότι οι Μιλγουόκι Μπακς έχασαν προβάδισμα 23 πόντων, κατάφεραν να φύγουν με δύσκολη νίκη 110-112 από την έδρα των Ατλάντα Χοκς, αποτέλεσμα που τους διατηρεί σε τροχιά διεκδίκησης θέσης στο Play-In της Ανατολής.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος αγωνίζεται με περιορισμό χρόνου συμμετοχής (minutes restriction), ολοκλήρωσε τον αγώνα ως πρώτος σκόρερ των Μιλγουόκι Μπακς, σημειώνοντας 21 πόντους, 17 ριμπάουντ, 6 ασίστ.

Μετά το τέλος του αγώνα απάντησε σε ερώτηση του για το μέλλον του στην ομάδα και τόνισε πως δεν ξέρει τι θα κάνει.

Οι δηλώσεις του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Για τις φήμες ότι ομάδες τον περιμένουν στην αγορά: «Δεν μπορώ να το ελέγξω αυτό. Δεν μπορώ να ελέγξω τι κάνουν οι άλλες ομάδες. Θέλω να επικεντρωθώ στη δουλειά μου, που είναι να βγαίνω στο γήπεδο, να αγωνίζομαι και να προσπαθώ να κερδίζω τους αγώνες».

Για το αν θα τελειώσει την σεζόν στους Μπακς: «Δεν ξέρω, είναι κάτι που το κοιτάω μέρα με την μέρα».

Για την 10η συμμετοχή σε All-Star Game: «Ο νεαρός εαυτός μου αν του έλεγες ότι θα είναι 10 φορές All-Star δεν θα το πίστευε. Όταν ήρθα στην Λίγκα είχα μια συνάντηση με τους ανθρώπους των Μπακς και μου είπαν κοίτα όλους αυτούς, τον Πιρς, τον ΜακΓκρέιντι, είναι 10 φορές All-Star, μπορείς να γίνεις και εσύ. Ένας από τους στόχους μου σαν παίκτης ήταν να είμαι 10 φορές All-Star. Είμαι πολύ χαρούμενος, να ευχαριστήσω τον Θεό που με κρατάει πεινασμένο και που με προστατεύει σε αυτό το ταξίδι. Εκπληκτικό αλλά δεν σταματάει εδώ, υπάρχουν περισσότερα και δεν μπορώ να περιμένω για το επόμενο κεφάλαιο».

