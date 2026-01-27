Η Πάρις Χίλτον μίλησε ανοιχτά για την ψυχική της υγεία και τη διάγνωσή της με ΔΕΠΥ και Αντανακλαστική Συμπαθητική Δυστροφία.

Σε βίντεο από το podcast The Him & Her Show της πλατφόρμας Dear Media, με παρουσιαστές τους Lauryn και Michael Bosstick, η χρυσή κληρονόμος έδωσε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη.

Σε αυτό το επεισόδιο, η Χίλτον μοιράστηκε με ειλικρίνεια την εμπειρία της μεγαλώνοντας με ΔΕΠΥ, αφού διαγνώστηκε επίσημα στα τέλη της δεκαετίας του 2000.

Συγκεκριμένα, η 44χρονη ριάλιτι σταρ περιγράφει πώς βίωσε τη λεγόμενη «δυσφορία ευαισθησίας στην απόρριψη», την οποία, όπως αναφέρει, έχουν συχνά άτομα με ΔΕΠΥ. Η ευαισθησία στην απόρριψη, γνωστή και ως RSD, είναι μια κατάσταση κατά την οποία ένα άτομο βιώνει «έντονο συναισθηματικό πόνο που σχετίζεται με την απόρριψη», σύμφωνα με την Cleveland Clinic.

Τι είπε η Πάρις Χίλτον για την ψυχική της υγεία

Η Χίλτον παραδέχτηκε ότι έχει αντιμετωπίσει συμπτώματα RSD, τα οποία περιέγραψε «σαν έναν δαίμονα στο μυαλό σου, που σου μιλάει συνεχώς με αρνητικό εσωτερικό διάλογο».

Όπως εξομολογήθηκε, αρχικά «δεν ήξερε καν τι ήταν το RSD», όμως, μετά από συζητήσεις με «τόσους πολλούς ανθρώπους» που έχουν ΔΕΠΥ, συνειδητοποίησε ότι πολλοί βιώνουν τα ίδια συναισθήματα.

Η Χίλτον ανέφερε ότι η επαφή και η συζήτηση με άτομα που έχουν παρόμοιες εμπειρίες με τα συμπτώματα της ΔΕΠΥ ήταν ιδιαίτερα βοηθητικές για την ίδια.

«Έχω περάσει πάρα πολλά στη ζωή μου και ειδικά τη δεκαετία του 2000. Όλα όσα βίωνα με τα μέσα ενημέρωσης, σε συνδυασμό με αυτή τη δυσφορία ευαισθησίας στην απόρριψη λόγω ΔΕΠΥ, ήταν κάτι τόσο μα τόσο επώδυνο», δήλωσε.

Η Χίλτον έχει μιλήσει ανοιχτά και στο παρελθόν για την ψυχική της υγεία, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη ΔΕΠΥ.

«Δεν θα ήμουν ο άνθρωπος που είμαι σήμερα χωρίς αυτό», δήλωσε η 44χρονη στο People σε συνέντευξή της τον Οκτώβριο του 2025.

Την ίδια περίοδο συνεργάστηκε με τους ειδικούς Sarah Greenberg και Dr Andrew Kahn σε μια σειρά στο YouTube με τίτλο «Inclusive by Design». Σε αυτήν εξηγούσε πώς οργάνωσε συγκεκριμένα σημεία του σπιτιού της, ώστε να είναι πιο προσβάσιμα τόσο για την ίδια όσο και για τα μέλη της ομάδας της που έχουν ΔΕΠΥ.

«Ήθελα πραγματικά να μοιραστώ στρατηγικές και διαφορετικά πράγματα που έχω μάθει διαχειριζόμενη τη ΔΕΠΥ μου, τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική μου ζωή, και ελπίζω ότι, μοιραζόμενη τις εμπειρίες μου, θα βοηθήσω να μειωθεί το στίγμα γύρω από τη ΔΕΠΥ και να γίνει η νευροδιαφορετικότητα πιο κατανοητή» ανέφερε η Hilton στο PEOPLE, μιλώντας για τη σειρά.

«Έχω δει πόσοι άνθρωποι που σκέφτονται διαφορετικά νιώθουν τόσο μόνοι, γι’ αυτό ήθελα πραγματικά να δημιουργήσω χώρο και να δείξω πώς αγκαλιάζω και αξιοποιώ τη ΔΕΠΥ μου – και ότι μπορούν να το κάνουν κι εκείνοι», πρόσθεσε.

Η Χίλτον μίλησε πιο εκτενώς για το πώς ήταν να μεγαλώνει με συμπτώματα ΔΕΠΥ.

«Όταν μεγάλωνα, κανείς δεν μιλούσε για τη ΔΕΠΥ» είπε η Χίλτον, εξηγώντας ότι στα σχολικά της χρόνια «ήταν πολύ δύσκολο για μένα να θυμάμαι πράγματα. Έχανα συνεχώς τις εργασίες μου και μπλεκόμουν με τους καθηγητές».

«Ένιωθα απλώς ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με μένα και ήμουν στενοχωρημένη, αλλά μετά προσπαθούσα να “κρύβομαι” ή να κάνω σαν να μη συμβαίνει τίποτα μέσα μου… Περνούσα τόσα πολλά συναισθήματα και, αφού μίλησα με τόσους ανθρώπους με ΔΕΠΥ, μπορώ πλέον να το καταλάβω απόλυτα. Είναι εξαντλητικό να πρέπει να το κάνεις αυτό και να νιώθεις έτσι».

Όπως λέει, «μαθαίνω τόσα πολλά και εύχομαι να ήξερα τότε, όταν ήμουν παιδί στο σχολείο, όλα όσα γνωρίζω τώρα. Το κάνω όμως για το μικρό κορίτσι μέσα μου… Πλέον, το βλέπω ως υπερδύναμη και δεν θα ήμουν ο άνθρωπος που είμαι σήμερα χωρίς αυτό. Είμαι δημιουργός. Σκέφτομαι συνεχώς νέες ιδέες».

