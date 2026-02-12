Ο πρώην οδηγός της Formula 1 Ραλφ Σουμάχερ, αδελφός του Μίκαελ Σουμάχερ, ανακοίνωσε τον αρραβώνα του με τον σύντροφό του, Ετιέν Μπουσκέ Κασάν, επιβεβαιώνοντας ότι το ζευγάρι σκοπεύει να παντρευτεί.

Ο 50χρονος Γερμανός και ο σύντροφός του ανακοίνωσαν την ευχάριστη είδηση με μια ανάρτηση στο Instagram, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία τους, στην οποία ποζάρουν χαμογελαστοί, ενώ τσουγκρίζουν τα ποτήρια τους, συνοδεύοντας το στιγμιότυπο με επίσημη δήλωση τόσο στα γερμανικά όσο και στα αγγλικά.

Η ανακοίνωση του αρραβώνα του Ραλφ Σουμάχερ

Στη λεζάντα της ανάρτησής έγραψε: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να επιβεβαιώσουμε ότι ο Ραλφ Σουμάχερ και ο σύντροφός του, Ετιέν Μπουσκέ Κασάν, θα παντρευτούν. Και οι δύο είναι ενθουσιασμένοι από τις πολλές θερμές ευχές και τα συγχαρητήρια που έχουν λάβει. Ο Ραλφ και ο Ετιέν δεν θα σχολιάσουν περαιτέρω προσωπικές λεπτομέρειες και ζητούν ευγενικά να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά τους. Σας ευχαριστούμε για την κατανόησή σας».

Ο Ραλφ, ο μικρότερος αδερφός του Μίκαελ Σουμάχερ, είχε κάνει σε coming out τον Ιούλιο του 2024, μέσω δημοσίευσης στο Instagram, με ανάρτηση στην οποία είχε γράψει: «Το πιο όμορφο πράγμα στη ζωή είναι όταν έχεις τον σωστό σύντροφο στο πλευρό σου, με τον οποίο μπορείς να μοιραστείς τα πάντα ». Τότε, ο γιος του, ο οδηγός αγώνων Ντέιβιντ Σουμάχερ, είχε εκφράσει δημόσια τη στήριξή του, γράφοντας: «Είμαι πολύ χαρούμενος που επιτέλους βρήκες κάποιον με τον οποίο νιώθεις πραγματικά άνετα και ασφαλής, είτε είναι άντρας είτε γυναίκα. Είμαι 100% στο πλευρό σου, μπαμπά, και σου εύχομαι τα καλύτερα και συγχαρητήρια».

Ο πρώην οδηγός της F1 έχει αποκτήσει τον Ντέιβιντ από τον γάμο του με την Κόρα. Οι δύο τους παντρεύτηκαν το 2001 και χώρισαν το 2015. Η πρώην σύζυγός του είχε στείλει επίσης ευχές, δηλώνοντας: «Ο σύντροφός μου Στίβεν και εγώ ευχόμαστε στον Ραλφ και τον Ετιέν τα καλύτερα και πολλή ευτυχία».

Ο Ραλφ Σουμάχερ αγωνίστηκε στη Formula 1 από το 1997 έως το 2007, πριν αποσυρθεί οριστικά από τους αγώνες το 2012. Μετά τη δημοσιοποίηση της σχέσης του, έχει κάνει κατά καιρούς αναρτήσεις από την κοινή ζωή με τον σύντροφό του, με μία από τις πιο πρόσφατες να αφορά σε ταξίδι στη Νότια Αφρική και την παραμονή τους στο Κέιπ Τάουν, λίγο πριν αποχαιρετήσουν το 2025.

