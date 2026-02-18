Για τέταρτη φορά αναβλήθηκε σήμερα από το αρμόδιο δικαστήριο η δίκη του Χρήστου Μάστορα για τα πλημμελήματα της επικίνδυνης οδήγησης από την οποία μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο και της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ.

Η δίκη αναβλήθηκε αορίστως λόγω παρέλευσης ωραρίου και θα προσδιορίστε εκ νέου από την εισαγγελία. Ο δημοφιλής τραγουδιστής βρέθηκε μάλιστα σήμερα στο δικαστήριο, όπως επίσης και ο μάρτυρας αστυνομικός της υπόθεσης.

Σε δήλωση του μετά την αναβολή της δίκης του ο τραγουδιστής ανέφερε: «Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ που περιμένατε, δυστυχώς δεν έγινε η δίκη είμαι εδώ για να αναλάβω τις ευθύνες μου ήθελα να γίνει η δίκη έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη».

Ο Χρήστος Μάστορας είχε συλληφθεί να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ με αποτέλεσμα να ασκηθεί σε βάρος του ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση, από την οποία μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, και οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύματος.

Ήταν περίπου 2 τα ξημερώματα εκείνης της Δευτέρας στο κέντρο της Αθήνας όταν μπλόκο της τροχαίας στη συμβολή των οδών Σταδίου και Αιόλου έκανε αλκοτέστ σε οδηγούς και σταμάτησε τον Χρήστο Μάστορα.

Ο τραγουδιστής, αν και ήταν τρίτος στη σειρά για αλκοτέστ, διέφυγε. Στη συνέχεια οι αστυνομικοί ενημέρωσαν το μπλόκο στην πλατεία Ομονοίας, με αποτέλεσμα το όχημα του καλλιτέχνη, στο οποίο επέβαινε η σύντροφος του και μια φίλη της, να ακινητοποιηθεί λίγο αργότερα.

Σε αλκοτέστ, στο οποίο οι αστυνομικοί υπέβαλαν τον τραγουδιστή, διαπίστωσαν πως το ποσοστό ήταν 0,83, δηλαδή πάνω από το όριο που είναι στο 0,25 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα.

Όταν είχε οδηγηθεί τότε στο αυτόφωρο είχε μεταφέρει μέσω του συνηγόρου του ότι δεν σταμάτησε στο μπλόκο της τροχαίας, καθώς δεν κατάλαβε ότι οι αστυνομικοί του έκαναν σήμα. Ακόμη υποστήριξε πως αν ήθελε πράγματι να διαφύγει το μπλόκο σε αυτήν την περίπτωση δεν θα συμμορφωνόταν στο επόμενο μπλόκο της Ομόνοιας όπου και σταμάτησε για έλεγχο και εν τέλει συνελήφθη.

Αντίθετα, ο τραγουδιστής φερόταν να αποδέχεται το αδίκημα της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, για το οποίο εφόσον καταδικαστεί προβλέπεται, όπως δήλωσε ο δικηγόρος του, ποινή φυλάκισης ελάχιστο δυο μήνες, διοικητικό πρόστιμο, χρηματική ποινή και αφαίρεση του διπλώματος του για 6 μήνες.

Στη συνέχεια με ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης παραδέχτηκε ότι το αλκοόλ δεν είναι καλός σύμβουλος, τονίζοντας ότι οι αστυνομικοί έκαναν τη δουλειά τους και πως ο ίδιος είναι έτοιμος να πληρώσει για το λάθος του.

