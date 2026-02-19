Μια ιδιαίτερη στιγμή μοιράστηκαν ο Σάκης Ρουβάς και η Ζέτα Μακρυπούλια κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του ΑΝΤ1.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο τραγουδιστής ανέβασε στη σκηνή την παρουσιάστρια, η οποία σχολίασε «εγώ έφευγα παιδιά τώρα,ε;» με τον Σάκη Ρουβά να απαντά «τώρα; στο καλύτερο θα φύγεις;».

Στη συνέχεια, μάλιστα, της ζήτησε «κάνε εσύ το αχ κι εγώ τα υπόλοιπα» και όταν η Ζέτα Μακρυπούλια έκανε το επιφώνημα, ο Σάκης Ρουβάς σχολίασε «σωστά το είπε».

Οι δύο τους τέλος τραγούδησαν μαζί το «Ξανά» πριν να αποχαιρετιστούν με μια αγκαλιά, με τη Ζέτα Μακρυπούλια να σχολιάζει στην ανάρτηση του βίντεο στο Instagram «κάποιες σχέσεις παραμένουν αναλλοίωτες στο χρόνο!»

protothema.gr