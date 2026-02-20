Σε κινηματογραφικούς ρυθμούς κινείται η Ύδρα, η οποία έχει μετατραπεί σε πλατό για τα γυρίσματα της ταινίας «The Riders» με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ, που έφτασε στο νησί του Αργοσαρωνικού την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, με την έναρξη των γυρισμάτων να αναμένεται, εκτός απροόπτου, το Σάββατο.

Μεταξύ του πολυπληθούς συνεργείου έχει ήδη ξεχωρίσει ο σωσίας του 62χρονου αστέρα του Χόλιγουντ που θα τον ντουμπλάρει. Ο λογος για τον Άρη Κόντο, ο οποίος γεννήθηκε το 1983 στην Τιμισόαρα της Ρουμανίας και σε ηλικία ενός έτους ήρθε στην Ελλάδα. Τα πρώτα χρόνια τα πέρασε στην Αθήνα και στη συνέχεια εγκαταστάθηκε με τους γονείς του στην Κω, λόγω μετάθεσης του πατέρα του στο νησί.

Ακολούθησαν οι σπουδές στην ηχοληψία και η παραμονή του για δύο χρόνια στον Καναδά. Τα επόμενα χρόνια στράφηκε στην ψυχολογία, σπουδάζοντας στη γενέτειρά του, ενώ ασχολήθηκε και με το μόντελιγνκ. Παράλληλα, καταπιάστηκε και με την οικογενειακή επιχείρηση, ένα ιταλικό εστιατόριο.

View this post on Instagram A post shared by Aris Kontos (@ariskontos)



Αν και έχει ζήσει σε διάφορες χώρες του κόσμου, νιώθει πως η ψυχή του βρίσκεται στην Ελλάδα. Από την άλλη, στη Νέα Υόρκη, τα έχει βρει όλα, όπως είχε δηλώσει χαρακτηριστικά. Το ιδανικό, εξήγησε, θα ήταν να μοιράζει τον χρόνο του ανάμεσα σε αυτά τα δύο μέρη.

Ο ίδιος περιγράφει τον εαυτό του ως χίπη. «Μου αρέσει να είμαι υπερβολικά απλός, να κάθομαι κάτω και να βλέπω τις παραστάσεις, να περπατάω, να διαβάζω βιβλία. Δεν θα πάω να ποζάρω κάπου. Μου αρέσει να πηγαίνω σε μία χώρα, αλλά και στην ίδια μου τη χώρα να είμαι τουρίστας. Με μία μηχανή ή με ένα κινητό, να τραβάω φωτογραφίες και να ζω τη ζωή στο φουλ. Δεν περιορίζομαι σε τίποτα», είχε πει σε συνέντευξή του στο Cosmopoliti.

View this post on Instagram A post shared by Aris Kontos (@ariskontos)



Από πολύ νωρίς, ο Άρης Κόντος άκουγε ότι μοιάζει εκπληκτικά με τον Μπραντ Πιτ. Αυτή η ομοιότητα είναι που τον φέρνει τώρα στο πλευρό του διάσημου ηθοποιού. Τις πρώτες φορές που τον συνέκριναν με τον Πιτ, χάρηκε, αφού για εκείνον αποτελεί πρότυπο ομορφιάς.

«Η αλήθεια είναι ότι χάρηκα πολύ. Θεωρώ ότι είναι ο πιο ωραίος άντρας του πλανήτη και το να σε παρομοιάζουν με αυτόν τον άνθρωπο, εκείνη την περίοδο, είναι κάτι θετικό. Ήταν και είναι μεγάλο sex symbol. Αμερικάνικο πρότυπο, αμερικάνικη ομορφιά και δεν σου κρύβω ότι μου άρεσε αυτό το πρότυπο ομορφιάς», είχε αναφέρει στην ίδια συνέντευξη.

ΚλείσιμοΤώρα το γεγονός ότι μοιάζει με τον Μπραντ Πιτ δεν του προσφέρει απλώς κολακευτικά σχόλια, αλλά τον φέρνει δίπλα σε έναν από τους μεγαλύτερους αστέρες της κινηματογραφικής βιομηχανίας. Αυτό που θα κληθεί να κάνει είναι να αντικαταστήσει τον ηθοποιό σε επικίνδυνες και μη σκηνές.

View this post on Instagram A post shared by Aris Kontos (@ariskontos)

«Έφτασα σήμερα στην Ύδρα. Με έχει προσλάβει αμερικανική παραγωγή για να κάνω το stand in. Θα παίξω και σε επικίνδυνες σκηνές και σε κανονικές. Σήμερα γίνεται το fitting και αύριο ξεκινάνε τα γυρίσματα. Θα είναι δύο βδομάδες στην Ύδρα και δύο βδομάδες στην Αθήνα»,επισήμανε στην εκπομπή «Το Πρωινό», την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου.

«Έχω ρίξει μια ματιά στο σενάριο και είναι αρκετές οι σκηνές που έχω, είναι σκηνές κίνησης. Με μπερδεύουν αρκετά με το Μπραντ Πιτ, αλλά δεν έχουμε μεγάλη ομοιότητα, δεν καταλαβαίνω γιατί», πρόσθεσε λίγο πριν βρεθεί δίπλα στον Μπραντ Πιτ.

protothema.gr