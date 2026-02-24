Στα δικαστήρια βρέθηκαν σήμερα, Τρίτη 24 Φεβρουαρίου, ο Κώστας Δόξας και η πρώην σύζυγός του, Μαρία Δεληθανάση, στο πλαίσιο της εκδίκασης της μήνυσης που είχε καταθέσει σε βάρος του για ενδοοικογενειακή βία.

Σύμφωνα με το Mega, το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης επέβαλε στον τραγουδιστή ποινή φυλάκισης τριών ετών, εκ των οποίων οι τέσσερις μήνες χωρίς αναστολή, με ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση, κρίνοντάς τον ένοχο για επικίνδυνη σωματική βλάβη στο πλαίσιο ενδοοικογενειακής βίας.

Υπενθυμίζεται ότι η μήνυση που είχε καταθέσει το 2021 η πρώην σύζυγός του αφορούσε προσβλητική συμπεριφορά, ενδοοικογενειακή βία και ξυλοδαρμό όταν κυοφορούσε το παιδί τους.

Η υπόθεση είχε ξεκινήσει στις 4 Μαρτίου 2021, όταν η Μαρία Δεληθανάση κατέθεσε μήνυση, καταγγέλλοντας ότι είχε δεχθεί χτυπήματα στο πρόσωπο, στο σώμα και στα χέρια. Μετά από αλλεπάλληλες αναβολές και διακοπές της διαδικασίας, η απόφαση εκδόθηκε σήμερα.

