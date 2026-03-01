Μέχρι χθες νωρίς το απόγευμα, ο Εμμανουήλ Καραλής ήταν ο κορυφαίος άλτης του επί κοντώ στην αθλητική ιστορία της Ελλάδας, ήταν Ολυμπιονίκης, ήταν ένας από τους καλύτερους που αγωνίζονται αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Από το βράδυ του Σαββάτου όμως έχει περάσει σε ένα άλλο επίπεδο, έγινε ένας αληθινός θρύλος για την ιστορία του αθλήματος που υπηρετεί από μικρός, παρότι κάποιοι προσπάθησαν να τον κάνουν να παρατήσει τα όνειρά του. Χθες βράδυ στη Παιανία φόρεσε φτερά στην πλάτη και πέταξε στα 6,17 μέτρα, μια επίδοση που δεν έχει φτάσει κανείς εκτός από τον «ιπτάμενο» Έλληνα και τον Μόντο Ντουπλάντις, που κατέχει και το Παγκόσμιο Ρεκόρ.

Δύσκολα μπορεί να περιγράψει κανείς το μέγεθος του επιτεύγματος του Εμμανουήλ Καραλής, ωστόσο δεδομένα όσοι βρέθηκαν χθες στο κλειστό της Παιανίας θα μπορούν να διατείνονται πως έγιναν μάρτυρες… της ιστορίας. Μια ιστορία που γράφτηκε από έναν αθλητή που πάλεψε ακόμα και με τον εαυτό του, έφτασε κοντά στην ήττα, αλλά απέδειξε ότι μετά την καταιγίδα βγαίνει πάντα ήλιος.

Ο πήχης που δεν είδε και η αγκαλιά με τον πατέρα του

Ο Μανόλο αφού αρχικά πέρασε τα 6.07μ. πετυχαίνοντας πανελλήνιο ρεκόρ στον κλειστό στίβο (είχε 6.05μ. μέχρι πρότινος) αποφάσισε να τολμήσει να πάει σε ένα άλλο επίπεδο και να αγγίξει την ιστορία. Άλλωστε το ρεκόρ του το είχε επιτύχει και δεν είχε λόγο να μην… ρισκάρει. Έδωσε έτσι εντολή, ο πήχης να τοποθετηθεί στα 6 μέτρα και 17 εκατοστά. Οι περισσότεροι θα περίμεναν πως θα κάνει τις προσπάθειές του, θα χειροκροτηθεί αφού έχει πετύχει ήδη Πανελλήνιο Ρεκόρ και στη συνέχεια θα φύγουν όλοι χαρούμενοι.

Τα βιβλία της ιστορίας όμως είχαν ανοίξει και το μελάνι συνέχιζε να τρέχει. Το πρώτο του άλμα ήταν κάπως διερευνητικό και στο 2ο ήρθε η ιστορική στιγμή που περνά τα 6.17μ. τόσο άνετα που ούτε και ο ίδιος δεν μπορούσε να πιστέψει. Ούτε που τον είδε τον πήχη με το άλμα που έκανε να ξεπερνά επί της ουσία κατά πολύ μέχρι και τα 6,20μ. φτάνοντας έτσι στα 16 άλματα στην καριέρα του πάνω από τα 6 μέτρα.

Από τη στιγμή που το άλμα ήταν «καθαρό», το γήπεδο βρυχήθηκε σα να μπήκε γκολ, άπαντες σηκώθηκαν όρθιοι να ζητωκραυγάσουν, ενώ μέχρι και ο κριτής που βρίσκεται κάτω από τον πήχη για να ελέγχει τα έγκυρα άλματα… τραβούσε τα μαλλιά του.

Με την προσγείωσή του, ο Εμμανουήλ Καραλής δεν μπορούσε να πιστέψει τι έχει πετύχει. Και πώς θα μπορούσε να πιστέψει άλλωστε; Ξεκίνησε να τρέχει προς το σημείο που βρισκόταν η οικογένειά του, ενώ ο πατέρας, προπονητής και ένας από τους καλύτερους φίλους του, Χάρης Καραλής έκανε κανονική εισβολή στο γήπεδο πανηγυρίζοντας αγκαλιά με το γιό του. Ούτε και εκείνος μπορούσε να πιστέψει τι έχει συμβεί μπροστά στα μάτια του. Ο 27χρονος έκανε ακόμα ένα άλμα, αυτή τη φορά στην αγκαλιά του πατέρα του, ο οποίος ως αθλητής και ο ίδιος, τον κρατούσε για πολύ ώρα στα χέρια του, όπως όταν ήταν μικρός.

Μια στιγμή και μια αγκαλιά που άξιζε όσο ένα Παγκόσμιο Ρεκόρ κι ας μη τα κατάφερε ο «Μανόλο» στο τρελό άλμα των 6,31μ. που δοκίμασε λίγο αργότερα.





Λίγο αργότερα, ακολούθησε μια ακόμα συγκινητική αγκαλιά για τον Καραλή, λίγο πιο μακριά από τα «φώτα». Αυτή με τη μητέρα του, στην οποία και χάρισε ακόμα ένα χρυσό μετάλλιο, περνώντας το στο λαιμό της.

Στο τέλος του αγώνα, ο Καραλής είχε γίνει μόλις ο 4ος αθλητής στην ιστορία σε ανοικτό και κλειστό στίβο, με επίδοση πάνω από τα 6.10μ. και πλέον μπορεί να υπερηφανεύεται πως το ρεκόρ του είναι καλύτερο από ονόματα όπως του Ρενό Λαβιλενί και κυρίως πάνω από τον «Τσάρο των αιθέρων» τον Σεργκέι Μπούμπκα!

Για… του λόγου το αληθές, το Τop 5 όλων των εποχών είναι: 6.30μ. Αρμάντ Ντουπλάντις (Σουηδία) Τόκιο 15/9/2025, 6.17μ. Εμμανουήλ Καραλής (Ελλάδα) Παιανία 28/2/2026, 6.16μ. Ρενό Λαβιλενί (Γαλλία) Ντόνετσκ 15/2/2014, 6.15μ. Σεργκέι Μπούμπκα (Ουκρανία) Ντόνετσκ 21/2/1993 και 6.07μ. Κέι Σι Λάιτφουτ (ΗΠΑ) 2/6/2023.

Το τηλέφωνο του «τσάρου»

Λίγη ώρα μετά την ιστορική του επίδοση, η είδηση πως ο Εμμανουήλ Καραλής πέταξε πάνω από τα 6,17μ. ταξίδεψε σε όλο το κόσμο. Το τηλέφωνο του Μανόλο χτύπησε πολλές φορές τα συγχαρητήρια, ωστόσο μια κλήση ήταν κάπως πιο ιδιαίτερη.

Στην άλλη μεριά της γραμμής ήταν ο Σεργκέι Μπούμπκα. Ο «τσάρος των αιθέρων», ένας εκ των κορυφαίων στην ιστορία του αθλήματος και ο πρώτος που πήδηξε πάνω από 6 μέτρα, έκανε βιντεοκλήση θέλοντας να δώσει τα εύσημα στον νεαρό Έλληνα αθλητή για το τεράστιο επίτευγμά του. «Ευχαριστώ κύριε Μπούμπκα» έγραψε στο Instagram ο Καραλής σε μια απίθανη στιγμή που ο θρύλος του αθλήματος… του έβγαλε το καπέλο.

Κάνοντας λόγο για συγχαρητήρια, δεν θα μπορούσε να μη γίνει λόγος και για τον Μόντο Ντουπλάντις, τον καλύτερο όλων των εποχών στο άθλημα. Ο Σουηδός άλτης είναι ένας ένας από τους καλύτερους φίλους του Καραλή στον Στίβο και μαζί ανέβηκαν στην πρώτη και τη δεύτερη θέση των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισίου πριν λίγο καιρό.

Ο Ντουπλάντις που αφού έχει «τερματίσει» το άλμα επί κοντώ, το έχει ρίξει στο τραγούδι, έδωσε και εκείνος τα συγχαρητήριά του στον Μανόλο, γράφοντας στο Instagram: «αυτό είναι γαμ***να τρελό!».

Πριν λίγο καιρό, όταν ο Σουηδός έβγαλε το νέο του τραγούδι, ο Καραλής του είχε γράψει: «φίλε είσαι πολύ καλός, μήπως να ασχοληθεί μόνιμα με το τραγούδι;» με χιουμοριστική διάθεση προφανώς. Πλέον ο Καραλής δείχνει πως μπορεί να έρθει η στιγμή που θα κοιτάξει εκείνος αφ’ υψηλού τον Σουηδό μύθο του αθλήματος σε έναν αγώνα.

Όταν αυτός… τύπος φοράει τα φτερά του, όλα είναι πιθανά!

