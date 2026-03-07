Τον τελευταία καιρό ο Λούκα Ντόντσιτς παρουσιάζει έντονα νεύρα στο παρκέ (τα ξημερώματα έφτασε τις 15 τεχνικές ποινές φέτος) και ίσως αυτά να εξηγούνται, αν υπολογίσει κανείς τα προβλήματα στην προσωπική του ζωή.

Όπως αναφέρουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης και επιβεβαιώνεται από τον Τύπο της Σλοβενίας, ο σταρ των Λέικερς έχει πλέον χωρίσει με την Άννα-Μαρία Γκόλτες.

Το ζευγάρι ήταν μαζί από το 2016, όταν ήταν ακόμη… παιδιά, ενώ, παρότι δεν παντρεύτηκαν ποτέ (αν και είχαν αρραβωνιαστεί) έχουν αποκτήσει δύο κόρες, με τη δεύτερη να γεννιέται στα τέλη του 2025.

Μάλιστα, αναφέρεται πως ο χωρισμός ήρθε στη διάρκεια της δεύτερης εγκυμοσύνης της, ενώ η ίδια επέλεξε να βρίσκεται στη Σλοβενία και όχι στο Λος Άντζελες.

Η Άννα-Μαρία Γκόλτες πρόσφατα διέγραψε από τα social media όλες τις κοινές φωτογραφίες της με τον Ντόντσιτς, ο οποίος φέρεται να ήταν εκείνος που αποφάσισε να λήξει τη σχέση με την σύντροφό του.

Μάλιστα, αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως ο 27χρονος άσος έχει ήδη αποφασίσει να προχωρήσει στη ζωή του και φέρεται να είναι σε σχέση με την Μάντελιν Κλάιν.

SON 😭😭😭 Luka already at work 😭 pic.twitter.com/k5ml2DbglV March 6, 2026

H 28χρονη, μοντέλο και ηθοποιός, έχει πρωταγωνιστήσει στην γνωστή σειρά «Outer Banks» που έγινε μεγάλη επιτυχία στο Netflix και ταινίες όπως το «Glass Onion: A Knives Out Mystery», που έσπασε τα κοντέρ στην πλατφόρμα.

SCOOP: After a messy split from his wife, sources now confirm NBA superstar Luka Dončić is dating actress Madelyn Cline.



Dončić and Cline are the new IT couple in Los Angeles. pic.twitter.com/053stZsJ4N — Jake (@sixthmanjake) March 6, 2026

Οι φήμες εξαπλώθηκαν, όταν οι δυο τους ακολούθησαν ο ένας τον άλλον στο Instagram, ενώ insiders του NBA έχουν ήδη δημοσιεύσει στο X τις πληροφορίες τους πάνω στο θέμα.

Οι fans του ζευγαριού Ντόντσιτς – Γκόλτες είναι ήδη απογοητευμένοι με την εξέλιξη αυτή και ειδικά στη γενέτειρά τους, την Σλοβενία, καθώς ήταν μία ιστορία αγάπης που κρατούσε χρόνια.

Ο παιδικός έρωτας που εξελίχθηκε σε σχέση ζωής

Ο Ντόντσιτς και οι Γκολτές συναντήθηκαν για πρώτη φορά στην Κροατία, όταν ήταν μόλις 12 ετών.

Ο Ντόντσιτς ξεκίνησε να βγαίνει με την Γκόλτες το 2016. Εκείνος ήταν ήδη παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης και εκείνη, παράλληλα με το μόντελινγκ, σπούδαζε στο πανεπιστήμιο της Λιουμπλιάνας.

Το 2018 είχαν χωρίσει για λίγο καιρό, όταν ο Σλοβένος μετακόμισε στις ΗΠΑ, αλλά αποφάσισαν να επανενωθούν και από τότε ζουν μαζί στην Αμερική. Το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε το 2023 και το ίδιο έτος απέκτησε ένα κοριτσάκι, την Γκαμπριέλα.

Δύο χρόνια μετά το 2025, η Άννα Μαρία χάρισε στον Ντόντσιτς τη δεύτερή του κόρη, Ολίβια.

Η Άννα-Μαρία έχει δουλέψει για το Immortal Model Management και το Campbell Models, ενώ ήταν πρωταγωνίστρια στην καμπάνια κοσμημάτων για τη σλοβένικη μάρκα Zlatarna Celje.

Επίσης, είναι μία από τις διασημότερες influencer στη Σλοβενία με πάνω από 170.000 ακολούθους στο Instagram.

protothema.gr