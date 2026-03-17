Στιγμιότυπα από τη μακρά προετοιμασία για την εντυπωσιακή και πολυσυζητημένη εμφάνισή της στα φετινά Όσκαρ μοιράστηκε στο Instagram η Γκουίνεθ Πάλτροου, αποκαλύπτοντας όσα συνέβησαν πριν βρεθεί στο κόκκινο χαλί.

Το βίντεο της διάσημης ηθοποιού ξεκινά με τις προετοιμασίες για τα μαλλιά και το μέικ απ της.

Κάποια στιγμή, μάλιστα, η Πάλτροου δυσκολεύτηκε με τις ψεύτικες βλεφαρίδες που της έβαλαν λέγοντας «τυφλώθηκα».

Στη συνέχεια και ενώ η προετοιμασία είχε «πάρει φωτιά», η ηθοποιός δέχθηκε ένα τηλεφώνημα από την κόρη της, Απλ, με την οποία αρχικά συμφώνησαν ότι ξεχώρισαν την ταινία «Martin Supreme» με τον Τιμοτέ Σαλαμέ.

Όταν, όμως, η συζήτηση έφτασε στο φόρεμα που είχε επιλέξει, η Πάλτροου περιέγραψε τις… τεχνικές δυσκολίες που αντιμετώπιζε: «Σχεδόν θα με ράψουν στο φόρεμά μου, δεν θα μπορώ να πάω τουαλέτα όλη την ώρα που θα είμαι στην τελετή».

Το βίντεο τελειώνει με τους συνεργάτες της ηθοποιού να την αποθεώνουν για την εμφάνισή της με επίθετα όπως «καταπληκτική» και «απίστευτη».

