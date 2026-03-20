Όχι μία αλλά δύο φορές, με διαφορά λίγων μηνών, θα επισκεφθεί την Ελλάδα ο Bryan Adams μέσα στο 2026. Εκτός από την μεγάλη συναυλία του στις 19 Δεκεμβρίου, στο Telekom Center Athens (OAKA), με την οποία θα ολοκληρώσει παγκόσμια περιοδεία του και ανακοινώθηκε πριν λίγο καιρό, ο δημοφιλής καλλιτέχνης θα πραγματοποιήσει μία ακόμη ζωντανή εμφάνιση σε ελληνικό έδαφος, στις 28 Ιουνίου, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.

Εκεί θα παρουσιάσει το «The Bare Bones Live» ένα μια 100% ακουστικό πρόγραμμα. Για δύο ώρες, ο ίδιος με την κιθάρα του, συνοδευόμενος μόνο από τον πιανίστα του Gary Breit, θα προσφέρει κάτι περισσότερο από μουσική. Θα αποκαλύψει την ψυχή του, καθώς όλη η φιλοσοφία της συναυλίας βασίζεται στην επιθυμία να κάνει κάθε θεατή να νιώσει ότι παίζει αποκλειστικά για εκείνον. Με προσωπικές ιστορίες και διάθεση να μοιραστεί την ανάγκη που τον κάνει να τραγουδάει, ο Bryan Adams θα έρθει πιο κοντά στο κοινό από ποτέ.

Τραγούδια όπως τα «Run to You», «It’s Only Love», «Here I Am», «Cuts Like a Knife», «I Finally Found Someone» (αρχικά ντουέτο με τη Barbra Streisand) και κυρίως το «(Everything I Do) I Do It For You» θα ακουστούν στην πιο απλή τους μορφή και σε μια ατμόσφαιρα οικεία και ζεστή.

Ο Bryan Adams γνωστός για τη χαρακτηριστική φωνή του, τους συναισθηματικούς στίχους του και τη δυναμική σκηνική παρουσία του, αποτελεί σταθερή αξία στη μουσική βιομηχανία εδώ και δεκαετίες. Περιοδεύει παγκοσμίως για πάνω από τέσσερις δεκαετίες, έχοντας οικοδομήσει μια καριέρα γεμάτη διαχρονικές επιτυχίες. Έχει αποσπάσει πολυάριθμα βραβεία, μεταξύ των οποίων ένα Grammy, American Music Awards, τρεις υποψηφιότητες για Όσκαρ και πέντε για Χρυσές Σφαίρες, και έχει τιμηθεί με τον τίτλο Companion of the Order of Canada.

Όπως ο λέει χαρακτηριστικά ο ίδιος: «Κάθε φορά που κάποιος μου κάνει ένα κομπλιμέντο, του λέω ότι το ροκ εν ρολ σε κρατάει νέο. Το να παίζεις μουσική, να βλέπεις τον κόσμο – δεν είναι καθόλου άσχημη δουλειά, αν μπορείς να την κάνεις.»

Το 2018, ασχολήθηκε με το μουσικό θέατρο, συνυπογράφοντας τα τραγούδια για το Pretty Woman: The Musical, ενώ το 2024, έγινε ανεξάρτητος καλλιτέχνης και ίδρυσε τη δική του δισκογραφική εταιρεία, τη Bad Records. Έκτοτε, έχει κυκλοφορήσει δύο box sets, το καθένα με τρία άλμπουμ, από τις ζωντανές εμφανίσεις του στο Royal Albert Hall, συνολικά έξι άλμπουμ μέσα σε μόλις δύο χρόνια.

Τον Αύγουστο της ίδιας χρονιάς, κυκλοφόρησε το Roll With The Punches, το πρώτο του ολοκληρωμένο στούντιο άλμπουμ μετά το So Happy It Hurts (2021) ενώ το 2023 επανηχογράφησε επίσης μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του στο διπλό άλμπουμ «Classics».

