Οι ξαφνικές αποχωρήσεις συνεργατών της Άννας Βίσση και τα unfollow που έχει κάνει η ίδια, βάζοντας τέλος σε μακροχρόνιες φιλίες, έχουν προκαλέσει πολλές απορίες.

Μάλιστα, δεν πρόλαβε να κάτσει ο… κουρνιαχτός μετά το τέλος της φιλίας της με τη Χριστίνα Πολίτη και τα unfollow που ακολούθησαν, και φαίνεται ότι η Ελληνίδα σταρ έχει κάνει unfollow ακόμα έναν πολύ καλό της φίλο. Πρόκειται για τον επιχειρηματία Χρύσανθο Πανά, με τον οποίο η Άννα Βίσση είχε στενή σχέση εδώ και πολλά χρόνια, αλλά δεν φαίνεται πλέον να τον ακολουθεί στα social media.

Χρύσανθος Πανάς, Άννα Βίσση

Ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση, ο ίδιος ο επιχειρηματίας δεν έχει κάνει -ακόμα;- unfollow την Ελληνίδα τραγουδίστρια. Ο χρόνος θα δείξει πώς θα εξελιχθεί η μεταξύ τους σχέση και αν παραμένουν ακόμα φίλοι. Τι συμβαίνει όμως με τις αλλαγές που πέφτουν βροχή τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική ζωή της Άννας Βίσση;

Ένας κύκλος κλείνει, ένας άλλος ανοίγει

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή… Το πρώτο κλείσιμο ενός μεγάλου κύκλου έγινε με το τέλος των εμφανίσεων της Άννας Βίσση στο «Hotel Ερμού», καθώς περίπου δέκα χρόνια είχε ταυτιστεί με μία από τις πιο σταθερές και επιτυχημένες παρουσίες στην αθηναϊκή νυχτερινή σκηνή. Πλέον, η Άννα Βίσση έχει αποφασίσει να συνδεθεί με το νέο «Αθηνών Αρένα», το οποίο πλέον ανήκει στον εφοπλιστή Γιάννη Κούστα και ανακαινίζεται πλήρως για να υποδεχτεί την Ελληνίδα σταρ και δημιουργεί νέα δεδομένα για την επόμενη σεζόν.

Άννα Βίσση, Δήμητρα Κούστα / Φωτογραφία: Instagram



Η στενή σχέση με τη Δήμητρα Κούστα και οι συνεργασίες τους

Tην ίδια στιγμή, η ίδρυση της δισκογραφικής εταιρείας Vission Music, σε συνεργασία με τη Δήμητρα Κούστα, αποτελεί ακόμα ένα μεγάλο βήμα της Άννας Βίσση σε αυτή τη νέα περίοδο που διαμορφώνεται στη ζωή της.

Της δισκογραφικής εταιρείας είχε προηγηθεί η δημιουργία της D&A productions, μιας εταιρείας παραγωγής και διοργάνωσης εκδηλώσεων που φέρει τα αρχικά τους.

Άννα Βίσση, Αντώνης Ρέμος, Δήμητρα Κούστα, Γιάννης Κούστας



Η συνεργασία αυτή στηρίζεται σε μια βαθιά προσωπική σχέση, καθώς η τραγουδίστρια και η Δήμητρα Κούστα, σύζυγος του Γιάννη Κούστα, συνδέονται με στενή φιλία, μοιράζονται την καθημερινότητά τους και συχνά ταξιδεύουν μαζί στο εξωτερικό ή κάνουν κοινές διακοπές. Μάλιστα, η σχέση τους επισφραγίστηκε τον Ιούλιο του 2025, όταν η Άννα Βίσση βάφτισε τον γιο της Δήμητρας και του Γιάννη Κούστα, Γιάννη τζούνιορ, στη Σύμη.

Άννα Βίσση: Γυρίζει σελίδα με αλλαγές παντού

Αυτό που έχει κάνει μεγαλύτερη εντύπωση σε όλο αυτό το κύμα αλλαγών στη ζωή της Άννας Βίσση είναι κυρίως το γεγονός ότι οι αλλαγές αφορούν και σχέσεις χρόνων. Η σχέση της με τη Χριστίνα Πολίτη, μια φιλία περίπου 30 ετών αλλά και μια κουμπαριά, καθώς η Άννα Βίσση έχει βαφτίσει τον γιο της δημοσιογράφου, δείχνει να πέρασε κρίση.

Οι δύο γυναίκες έκαναν «unfollow» η μία την άλλη στα social media, ενώ η απουσία της Χριστίνας Πολίτη από το μεγάλο φινάλε στο «Hotel Ερμού», το Σάββατο 4 Απριλίου, έριξε λάδι στη φωτιά και φούντωσε τις φήμες για ρήξη ανάμεσα στις δύο γυναίκες.

Άννα Βίσση, Χριστίνα Πολίτη

Κάρλος Πέρεζ, Άννα Βίσση

Ακολούθησε η ανακοίνωση της αποχώρησης του κιθαρίστα της Κάρλος Πέρεζ, έπειτα από 11 χρόνια συνεργασίας, ενώ και ο νεαρός τραγουδιστής Νικόλας Ραπτάκης ολοκλήρωσε τη δική του δεκαετή πορεία στο πλευρό της, μέσα από ένα συγκινητικό βίντεο αποχαιρετισμού.

Εν μέσω όλων αυτών, η ίδια η Άννα Βίσση έχει επιλέξει να κρατήσει χαμηλούς τόνους, εκφράζοντας δημόσια την εκτίμησή της προς τους συνεργάτες της. Ωστόσο, ακόμα δεν έχει δώσει κάποια απάντηση σε όσα γράφονται και λέγονται τις τελευταίες μέρες για τις μεγάλες αλλαγές στη ζωή της.

