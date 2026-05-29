Ένα υπερ-ρεαλιστικό ψηφιακό άβαταρ του Όζι Όσμπορν, τραγουδιστή των Black Sabbath, δημιουργείται με τη βοήθεια Τεχνητής Νοημοσύνης και αναμένεται να κάνει την πρώτη του εμφάνιση στο Μπέρμιγχαμ του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η σύζυγος του Όζι Όσμπορν, Σάρον και ο γιος του, Τζακ ανακοίνωσαν τα σχέδιά τους για την υπερ-πραγματική εκδοχή του τραγουδιστή, που γεννήθηκε στο Μπέρμιγχαμ, σε ε στις ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα.

Σε συνέντευξη στο BBC Radio WM, η σύζυγος του αείμνηστου θρύλου της heavy metal είπε ότι τα σχέδια για το άβαταρ είναι εξαιρετικά. «Έχω δει τις δοκιμές που έχουν κάνει στον Όζι και μπορείτε να δείτε κάθε πόρο στο πρόσωπό του, τα γένια του, είναι τόσο λεπτομερές», είπε.

Ozzy Osbourne to Return as an AI-Powered Digital Avatar: ‘This Is a Living Performance’https://t.co/wPdu5oznPL — billboard (@billboard) May 23, 2026

Ο Όζι Όσμπορν πέθανε τον Ιούλιο σε ηλικία 76 ετών, λιγότερο από τρεις εβδομάδες αφότου είχε εμφανιστεί στο Villa Park, στη γενέτειρά του με τους Black Sabbath.

Δύο ψηφιακές εταιρείες, η Hyperreal και η Proto Hologram, ανακοίνωσαν ότι εργάζονται πάνω στην τεχνολογία, σύμφωνα με το BBC.

Το άβαταρ θα μπορεί να συνομιλεί με θαυμαστές και να κινείται, να μιλάει και να ανταποκρίνεται όπως θα έκανε ο Όζι, ανέφεραν.

Το άβαταρ θα εμφανιστεί στην Αμερική και το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του καλοκαιριού και η Σάρον Όσμπορν είπε ότι ελπίζει να παρουσιαστεί πρώτα στο Μπέρμιγχαμ.

«Θα κάνει τον γύρο του κόσμου, θα το κάνουμε σε όλο τον κόσμο, αλλά πρέπει πρώτα να γίνει στο Μπέρμιγχαμ», διευκρίνισε.

Το άβαταρ θα μπορεί να κάνει «τα πάντα» και πιστεύει ότι θα μπορούσε να εμφανιστεί σε συναυλίες, ταινίες ή διαφημίσεις.

«Θα μπορείς να πας να μιλήσεις στον Όζι και να τον ρωτήσεις ό,τι θέλεις και θα σου απαντήσει, μπορείς να φωτογραφηθείς με τον Όζι», συμπλήρωσε.

