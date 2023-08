Είναι το απόλυτο κινηματογραφικό trend των τελευταίων εβδομάδων, έχει προκαλέσει φρενίτιδα σε ολόκληρο τον κόσμο και σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Ο λόγος για την «Barbie» της Γκρέτα Γκέργουικ που όχι μόνον έγινε η πρώτη ταινία γυναίκας σκηνοθέτιδας που έχει κόψει τόσα πολλά εισιτήρια αλλά κατάφερε να μπει και στην χρυσή κατηγορία των φιλμ με κέρδη άνω του 1.000.000.000 δολαρίων!

«Ένα εκατομμύριο δολάρια δεν είναι καλά. Ξέρεις τί είναι καλό; Το ένα δισεκατομμύριο δολάρια» ακούγεται στην ταινία «The Social Network» και η παραπάνω φράση μοιάζει να ταιριάζει γάντι, με στην παγκόσμια κινηματογραφική βιομηχανία, η οποία στοχεύει πάντα ψηλά, πολύ ψηλά, τουλάχιστον όσον αφορά στα νούμερα.

Κινηματογραφικές επιτυχίες έχουν βγει πολλές βέβαια στο πέρασμα του χρόνου, μόνο 53 ωστόσο κατάφεραν να σπάσουν το φράγμα του 1 δις δολαρίων στο box office κερδών, κάποιες με το σπαθί τους κι άλλες πάλι, όπως η Barbie, με το…ροζ γοβάκι τους!

Ο Τιτανικός

Ανάμεσά τους βρίσκονται ταινίες που αγαπήθηκαν πολύ από το παγκόσμιο κοινό, απέσπασαν διθυραμβικές κριτικές και παράλληλα σημείωσαν μεγάλη εισπρακτική επιτυχία όπως ο θρυλικός «Τιτανικός» του Τζέιμς Κάμερον, με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο και την Κέιτ Γουίνσλετ, το «Τζόκερ» (2019) του Τοντ Φίλιπς με την εξαιρετική ερμηνεία του Χοακίν Φίνιξ αλλά και το πιο πρόσφατο «Top Gun: Maverick» (2022) του Τομ Κρουζ.

Top Gun: Maverick

Μέσα από την προσεκτική παρατήρηση του καταλόγου με τις ταινίες άνω του ενός δισεκατομμυρίου, πάντως, προκύπτουν ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Αρκεί να αναφέρουμε πως ανάμεσά τους βρίσκονται πέντε ταινίες «Star Wars», τέσσερα ριμέικ της Disney μεταξύ των οποίων τα «The Lion King», «Frozen» και «Aladdin», τέσσερα «Jurassic Park» και 15 με σούπερ ήρωες εκ των οποίων οι 11 φέρουν την υπογραφή της Marvel.

Star Wars

Προφανώς λοιπόν τα κινηματογραφικά franchise πουλάνε και πιο τρανταχτή απόδειξη γι’ αυτό αποτελεί το γεγονός πως στο κλαμπ των δισεκατομμυρίων βρίσκεται, μεταξύ άλλων και το «Skyfall» (2012), η 23η κατά σειρά ταινία του θρυλικού πράκτορα 007 που σημείωσε, το 2012, κέρδη ύψους 1,142,471,295 δολαρίων.

Επιπλέον, η δυναμική των franchise διαφαίνεται μέσα από την παρουσία στη λίστα πολλών κινηματογραφικών σειρών όπως «Ο άρχοντας των δαχτυλιδιών», ο «Χάρι Πότερ» και οι «Οι Πειρατές της Καραϊβικής».

Ο Άρχοντας των δαχτυλιδιών



Άλλο ένα δυνατό χαρτί της βιομηχανίας του θεάματος αποτελούν οι σούπερ – ήρωες οι οποίοι, αποδεδειγμένα, φέρνουν πολύ κόσμο της αίθουσες. Είναι αρκετοί αυτοί που κατάφεραν να γεμίσουν τα ταμεία με κέρδη άνω του 1 δις δολ. μεταξύ των οποίων και οι πασίγνωστοι «Εκδικητές», ο Spider-Man, η Captain Marvel, οι Transformers, ο Black Panther κ.α.

Spiderman

Βαριά πυροβολικά όμως αποτελούν και οι παιδικές ταινίες, κινουμένων σχεδίων και μη όπως τα «Frozen» I και ΙΙ, η σειρά Toy Story, τα Minios, ο Σούπερ Μάριο, το «Εγώ ο απαισιότατος» κ.α. αλλά και οι κινηματογραφικές μεταφορές αγαπημένων ιστοριών όπως αυτές της «Αλίκης στη Χώρα των Θαυμάτων» και του «Αλαντίν».

Θα πρέπει βεβαίως να σημειωθεί πως η εμπορικότητα δεν συνάδει πάντα με την ποιότητα καθώς κάποιες από τις παραπάνω ταινίες, παρότι έφεραν πολύ χρήμα στα ταμεία, δεν διακρίθηκαν για την δημιουργικότητα και το περιεχόμενό τους. Αντιθέτως η επιτυχία τους στηρίχθηκε στον δημοφιλή τίτλο τους γι’ αυτό και οι προσδοκίες του κοινού που έσπευσε να τις παρακολουθήσει διαψεύτηκαν.

H λίστα με τις 20 πιο εμπορικές ταινίες

Avatar (2009) – $2,923,706,026

Avengers: Endgame (2019) – $2,799,439,100

Avatar: The Way of Water (2022) – $2,320,250,281

Titanic (1997) – $2,264,743,305

Star Wars: Episode VII – The Force Awakens (2015) – $2,071,310,218

Avengers: Infinity War (2018) – $2,052,415,039

Spider-Man: No Way Home (2021) – $1,921,847,111

Jurassic World (2015) – $1,671,537,444

The Lion King (2019) – $1,663,075,401

The Avengers (2012) – $1,520,538,536

Furious 7 (2015) – $1,515,341,399

Top Gun: Maverick (2022) – $1,495,696,292

Frozen II (2019) – $1,453,683,476

Avengers: Age of Ultron (2015) – $1,405,018,048

The Super Mario Bros. Movie (2023) – $1,352,756,895

Black Panther (2018) – $1,349,926,083

Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 (2011) – $1,342,359,942

Star Wars: Episode VIII – The Last Jedi (2017) – $1,334,407,706

Jurassic World: Fallen Kingdom (2018) – $1,310,466,296

Frozen (2013) – $1,284,540,518

