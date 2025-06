Πανικός προκλήθηκε στην Ουάσινγκτον των ΗΠΑ την Παρασκευή, όταν περίπου 250 εκατομμύρια μέλισσες δραπέτευσαν από νταλίκα που ανετράπη κοντά στα σύνορα με τον Καναδά.

Το φορτηγό μετέφερε περισσότερους από 31 τόνους κυψελών. Μετά το ατύχημα, η περιοχή άμεσα αποκλείστηκε από τις Αρχές, λόγω του αυξημένου κινδύνου επιθέσεων.

Σε πλάνα που έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία, καταγράφεται ένα εντυπωσιακό –και ταυτόχρονα ανησυχητικό– θέαμα, με σμήνη μελισσών να στροβιλίζονται γύρω από το αναποδογυρισμένο όχημα. Οι τοπικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κινητοποιήθηκαν αμέσως, με τη συνδρομή έμπειρων μελισσοκόμων, για να περιορίσουν το χάος και να διασφαλίσουν την ασφάλεια των πολιτών.

250 million bees unleashed after truck crash in the U.S. A truck carrying hives overturned near Whatcom, Washington, releasing over 250 million aggressive bees. Locals warned to stay indoors as swarms sting anything in their path. #Bees #USA #TruckAccident #Whatcom … pic.twitter.com/i1EAVlcezQ

«Στόχος είναι να σωθούν όσο το δυνατόν περισσότερες μέλισσες», ανέφερε το γραφείο του σερίφη της κομητείας Whatcom, τονίζοντας ότι το σημείο του ατυχήματος θα παραμείνει κλειστό για 1-2 ημέρες, μέχρι να ολοκληρωθεί η επιχείρηση διάσωσης. Το σχέδιο περιλαμβάνει την επιστροφή των μελισσών στις κυψέλες τους και τον εντοπισμό της βασίλισσας, ελπίζοντας ότι το ένστικτο των εντόμων θα τις οδηγήσει πίσω.

Οι μελισσοκόμοι υπενθυμίζουν ότι οι μέλισσες δεν είναι μόνο παραγωγοί μελιού αλλά διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην επικονίαση καλλιεργειών, κάτι που κάνει την προστασία τους ιδιαίτερα σημαντική.

The Final Destination: 250 million bees released into the wild in the US



A truck carrying around 32 tons of beehives overturned in Washington State.



🐝Locals were urged to avoid the crash site, and the road was temporarily closed. Beekeepers are now deciding what to do with the… pic.twitter.com/XLbvkFNheH