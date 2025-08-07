Ένας παπαγάλος αποδείχθηκε ο πιο απρόσμενος «μάρτυρας» για την εξάρθρωση σπείρας ναρκωτικών στο Ηνωμένο Βασίλειο, όταν μέσα από μια καταγεγραμμένη φράση αποκάλυψε κρίσιμες πληροφορίες στις Αρχές. Το περιστατικό συνέβη στο Μπλάκπουλ, με τις Αρχές να καταδικάζουν 15 άτομα συνολικά σε 103 χρόνια φυλάκισης, ενώ παραμένει σε εξέλιξη η αναζήτηση δύο συνεργών.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε κατά την έρευνα της αστυνομίας σε κινητά τηλέφωνα που κατασχέθηκαν από τον 31χρονο Άνταμ Γκάρνετ, ο οποίος, αν και ήδη φυλακισμένος, φέρεται να οργάνωνε και συντόνιζε τη δράση της συμμορίας από το κελί του, χρησιμοποιώντας παράνομα περασμένα κινητά και Wi-Fi routers.

Καταλυτικό ρόλο στην υπόθεση είχε ένα βίντεο από τα κατασχεθέντα κινητά, στο οποίο εμφανίζεται ένας παπαγάλος με το όνομα Μάνγκο. Στο βίντεο, το πτηνό ακούγεται να λέει τη φράση «δύο για 25», που εκτιμάται πως σχετίζεται με την τιμολόγηση δόσεων ναρκωτικών. Ο Μάνγκο εμφανίζεται επίσης να παίζει με δεσμίδες χαρτονομισμάτων, που φέρεται να προέρχονται από παράνομες συναλλαγές της σπείρας.

Ο Άνταμ Γκάρνετ είχε τουλάχιστον 14 συνεργούς και κατηγορείται ότι συνέχισε την εγκληματική του δραστηριότητα μέσα από τη φυλακή, με συντονισμό παραδόσεων κοκαΐνης, ηρωίνης και άλλων ουσιών.

Οι αστυνομικές Αρχές αναζητούν ακόμα δύο άτομα, την Κλόε Στοτ και τον Ράιαν Μπλακ, οι οποίοι παραμένουν ασύλληπτοι.

Ο αστυνομικός Άντονι Άλβες δήλωσε σχετικά: «Πρόκειται για ένα καλά οργανωμένο κύκλωμα. Ο Γκάρνετ δεν δίστασε να το διευθύνει ακόμη και μέσα από τη φυλακή, χρησιμοποιώντας κάθε μέσο για να κρατά επαφή με την ομάδα του».

