Έχει μήκος 165 χιλιόμετρα, κόστισε πάνω από 7,2 δισ. ευρώ και κατασκευάστηκε σε μόλις τέσσερα χρόνια. Πρόκειται για τη Μεγάλη Γέφυρα Danyang–Kunshan στην Κίνα, τη μακρύτερη γέφυρα στον κόσμο. Η γέφυρα, που αποτελεί σύμβολο τεχνολογικής προόδου και μηχανικής αρτιότητας, δεν προορίζεται για αυτοκίνητα, αλλά έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για σιδηροδρομική χρήση.

Με την κλίμακα και το μέγεθός της, το έργο αναδεικνύει τη δυναμική των μεγάλων υποδομών στην Κίνα, που επενδύει συστηματικά σε δίκτυα υψηλής ταχύτητας για τη σύνδεση πόλεων και περιφερειών.

Η γιγαντιαία κατασκευή ολοκληρώθηκε σε μόλις τέσσερα χρόνια, ως τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής υψηλής ταχύτητας Πεκίνου–Σαγκάης, συνολικού μήκους 1.300 χλμ. Πάνω από 10.000 εργάτες εργάστηκαν στο έργο, το οποίο στοίχισε περίπου 8,5 δισ. δολάρια (πάνω από 7,2 δισ. ευρώ). Σήμερα τα τρένα διασχίζουν τη γέφυρα με ταχύτητες που φτάνουν τα 380 χλμ./ώρα, καθιστώντας το ταξίδι μεταξύ των δύο μεγαλουπόλεων ταχύτερο και ασφαλέστερο από ποτέ.

Η Danyang–Kunshan διασχίζει το δέλτα του ποταμού Γιανγκτσέ, περνώντας πάνω από λίμνες, μικρότερα ποτάμια, κανάλια και εκτάσεις με ορυζώνες. Τα επίσημα εγκαίνια έγιναν το 2011, ενώ από τότε η γέφυρα έχει καταγραφεί στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες ως η μεγαλύτερη του είδους της.

Η πορεία της περνά από την Danyang και συνεχίζει μέσα από τις πόλεις Changzhou, Wuxi, Suzhou, φτάνοντας μέχρι το Kunshan. Εντυπωσιακότερο όλων είναι το τμήμα πάνω από τη λίμνη Yangcheng, όπου η κατασκευή στηρίζεται σε περίπου 2.000 πυλώνες και εκτείνεται σε μήκος 9 χιλιομέτρων. Για να ολοκληρωθεί χρειάστηκαν 450.000 τόνοι χάλυβα, ενώ ο σχεδιασμός επιτρέπει την ανεμπόδιστη διέλευση πλοίων κάτω από τα ανοίγματα.

Στην παγκόσμια κατάταξη, οι τρεις μεγαλύτερες γέφυρες ξεπερνούν όλες τα 100 χιλιόμετρα και είναι αποκλειστικά σιδηροδρομικές. Δεύτερη έρχεται η Changhua–Kaohsiung στην Ταϊβάν με 157,3 χλμ. και τρίτη η ιαπωνική Kita–Yaita Viaduct με 114,4 χλμ. Όταν όμως μιλάμε για οδικές γέφυρες, τα μεγέθη είναι πολύ μικρότερα, με την Bang Na Expressway στην Ταϊλάνδη κατέχει την πρωτιά με 54 χλμ. μήκους, ανατολικά της Μπανγκόκ.

Στην Ελλάδα, η μεγαλύτερη γέφυρα αυτή τη στιγμή είναι η εμβληματική γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου, με συνεχές και πλήρως αναρτημένο κατάστρωμα μήκους 2.252 μέτρων. Ωστόσο, σύντομα θα χάσει τα σκήπτρα, καθώς στη Θεσσαλονίκη προχωρά το φιλόδοξο έργο του Flyover, ένας ανισόπεδος αυτοκινητόδρομος-γέφυρα που θα ξεπερνά σε μήκος τα 4 χιλιόμετρα, αλλάζοντας τα δεδομένα στις οδικές υποδομές της χώρας.

carandmotor.gr