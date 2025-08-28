Ελεύθερος με ηλεκτρονικό βραχιολάκι βρίσκεται ο διευθυντής σχολείου στη Βρετανία, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης μετά την επίθεση που εξαπέλυσε τον περασμένο Μάρτιο εναντίον του υποδιευθυντή του. Το περιστατικό αποδόθηκε σε ερωτική αντιζηλία με δασκάλα του ίδιου σχολείου.

Ο 54χρονος Άντονι Φέλτον καταδικάστηκε τον Απρίλιο σε φυλάκιση 30 μηνών, αφού παραδέχθηκε την απόπειρα σοβαρής σωματικής βλάβης από πρόθεση. Η επίθεση σημειώθηκε στις 4 Μαρτίου στο Σχολείο Σεντ Τζόζεφ, στη Νότια Ουαλία. Ο Φέλτον, κρατώντας ένα μεγάλο κλειδί, χτύπησε τον υποδιευθυντή Πάικ, με τον οποίο υπήρξαν συνεργάτες και φίλοι για 15 χρόνια. Το επεισόδιο αποδόθηκε σε «εκρηκτική σεξουαλική ζήλια», καθώς ο Πάικ είναι ο πατέρας του παιδιού της δασκάλας με την οποία ο Φέλτον διατηρούσε σχέση.

Ο Πάικ υπέστη μικροτραυματισμούς και χρειάστηκε ιατρική φροντίδα. Ο δράστης πέταξε το κλειδί και αποχώρησε με το αυτοκίνητό του, ενώ στη συνέχεια έστειλε email σε όλο το προσωπικό ζητώντας συγγνώμη «για τα προβλήματα και την αναστάτωση που πιθανόν να προκάλεσαν οι πράξεις του».

Οι όροι της αποφυλάκισης

Μετά την έκτιση πέντε μηνών φυλάκισης –περιλαμβανομένων και των επτά εβδομάδων προφυλάκισης– ο Φέλτον αφέθηκε ελεύθερος με το καθεστώς κατ’ οίκον περιορισμού (HDC). Σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα τελεί υπό ηλεκτρονική παρακολούθηση και θα παραμένει στο σπίτι του για τουλάχιστον εννέα ώρες ημερησίως. Σε περίπτωση που παραβεί τους όρους, θα επιστρέψει στη φυλακή.

Ο ρόλος του στο σχολείο

Σύμφωνα με την ετήσια αναφορά του διοικητικού συμβουλίου, ο Φέλτον είχε διοριστεί διευθυντής του σχολείου τον Σεπτέμβριο του 2023. Παραδέχθηκε εξαρχής την πράξη του, ήδη από την πρώτη εμφάνιση στο δικαστήριο.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί η ακριβής ημερομηνία της αποφυλάκισής του.

protothema.gr