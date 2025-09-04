Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η πριγκίπισσα Κέιτ Μίντλετον επέστρεψαν μετά από επτά εβδομάδες απουσίας στα βασιλικά τους καθήκοντα, πραγματοποιώντας την πρώτη τους κοινή εμφάνιση στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου. Το ζευγάρι, που έδειχνε ξεκούραστο και ανανεωμένο, περιηγήθηκε στους πρόσφατα ανανεωμένους κήπους του μουσείου, ενώ πλήθος κόσμου τους υποδέχθηκε με ενθουσιασμό.

Η Κέιτ τράβηξε όλα τα βλέμματα με την εντυπωσιακή αλλαγή στα μαλλιά της. Τα νέα της μακριά μαλλιά, σχεδόν μέχρι τη μέση, είχαν πιο ανοιχτό, ξανθό τόνο, ενώ το κομψό της ντύσιμο – καφέ σακάκι με λευκό πουκάμισο, μαύρο παντελόνι και καφέ μπαλαρίνες – αναδείχθηκε ακόμη περισσότερο από το κολιέ με τα αρχικά των τριών παιδιών της.

Η επίσκεψη είχε στόχο να αναδείξει πώς οι κήποι του μουσείου λειτουργούν ως «ζωντανό εργαστήριο», όπου επισκέπτες και επιστήμονες μπορούν να μελετούν την άγρια φύση μέσα σε ένα αστικό περιβάλλον. Η επιστροφή τους συνέπεσε χρονικά με την πρώτη μέρα των παιδιών τους στο σχολείο Λάμπρουκ στο Μπέρκσαϊρ, γεγονός που ενίσχυσε το ενδιαφέρον για την οικογένεια των Ουίλιαμ και Κέιτ.

protothema.gr