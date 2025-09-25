Viral έγινε στις ΗΠΑ η… παρέμβαση ενός μικρού μαθητή σε ομιλία του αντιπροέδρου της χώρας, Τζέι Ντι Βανς, στη Βόρεια Καρολίνα.

Όλα συνέβησαν όταν ο Αμερικανός αντιπρόεδρος άνοιξε τον κύκλο των ερωτήσεων από τους παριστάμενους. Τότε ο μικρός μαθητής πετάχτηκε με τον Τζέι Ντι Βανς να του δίνει τον λόγο.

«Σήμερα έκανα κοπάνα. Αναρωτιόμουν αν θα μπορούσα να βγάλω μια φωτογραφία μαζί σας» είπε το αγόρι που ονομάζεται Χάρι με τον Τζέι Ντι Βανς να μην του χαλάει χατίρι και να τον καλεί στη σκηνή, με το κοινό να ξεσπά σε χειροκροτήματα.

🚨#BREAKING: Watch as a wholesome moment took place In North Carolina, a young boy named Henry admitted he skipped school just to meet Vice President JD Vance.



Vance: Ask your question.



Henry: I skipped school… can I have a picture with you?



Vance: Well, you’ve got to have… pic.twitter.com/SbhFtUatFQ — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) September 24, 2025

«Ο Χένρι είπε “έκανα κοπάνα από το σχολείο. Μπορώ να βγάλω μια φωτογραφία μαζί σας;”. Λοιπόν, μάλλον χρειάζομαι μια δικαιολογία για να κάνω κοπάνα από το σχολείο, οπότε ας βγάλω μια φωτογραφία με τον Χένρι» σχολίασε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο Χένρι, ο οποίος φορούσε ένα κόκκινο καπέλο με το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ και ένα μπλουζάκι με την αμερικανική σημαία, έβγαλε το κινητό του για μια selfie με τον Βανς, ο οποίος στη συνέχεια τον χτύπησε φιλικά στην πλάτη πριν να επιστρέψει στο μικρόφωνο.

protothema.gr