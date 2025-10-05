Στα extreme sports δεν υπάρχει χώρος για ψέματα. Το κάθε άλμα, η κάθε κίνηση, απαιτεί απόλυτη προσοχή, αυτοκυριαρχία και ειλικρίνεια με τον εαυτό σου. Χρειάζονται κουράγιο, στέρηση, θέληση και αδιάκοπη επιμονή, όλα στο όνομα του σπορ.

Στις παραπάνω φράσεις συμπυκνώνεται η φιλοσοφία του Κίμωνα Ρακόπουλου του πρώτου και μοναδικού μέχρι στιγμής Έλληνα που πήδηξε από την ψηλότερη γέφυρα του κόσμου στην Κίνα και κατέκτησε την τρίτη θέση στον παγκόσμιο διαγωνισμό extreme sports, που διεξήχθη την ημέρα των εγκαινίων της. Έχοντας φέρει το χάλκινο μετάλλιο στην Ελλάδα, μίλησε στο iefimerirda για την συγκλονιστική εμπειρία αλλά και για το άθλημα που τον έχει κερδίσει τα τελευταία χρόνια, το base jumping.

Τι λέει ο Κίμωνας Ρακόπουλος

«Αρχικά ξεκίνησα με το skydiving πέφτοντας από αεροπλάνο και μετά από κάποιο αριθμό αλμάτων κάνεις σχολείο για το base jumping που τα αρχικά του base σημαίνουν Building (κτίριο), Antenna (κεραία), Span (γέφυρα) και Earth (βράχια κλπ). Όταν έκανα τον απαραίτητο αριθμό αλμάτων από αεροπλάνο πήγα σε σχολείο για base jumping στην Κροατία και μετά στην Ιταλία. Έκανα διάφορα ταξίδια, όπως στη Νορβηγία, για να εξασκηθώ και αφού έφτασα σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο με κάλεσαν πέρυσι να πηδήξω από γέφυρες στην Κίνα για τουριστική προώθηση. Και φέτος με κάλεσαν να πηδήξω στα εγκαίνια της ψηλότερης γέφυρας του κόσμου».

Το άλμα του από την υψηλότερη γέφυρα του κόσμου



Κοιτώντας το κενό για κάποιον που έχει ακροφοβία ή υψοφοβία το συγκεκριμένο exreme sport είναι απαγορευτικό, όμως, όπως εξηγεί ο Κίμωνας Ρακόπουλος η αίσθηση του φόβου φεύγει με τις προσπάθειες.

«Αν και μπορεί να νιώσεις κάπως περίεργα η συνεχής ενασχόληση βοηθάει στο να αποβάλλεις και να το ξεπεράσεις το συναίσθημα αυτό».

Με το χάλκινο μετάλλιο στο στήθος.

Ο επόμενος στόχος του

Ο Κίμωνας Ρακόπουλος ήταν ο μοναδικός Έλληνας ανάμεσα σε 31 αθλητές από 21 χώρες που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό που ξεκίνησε στις 23 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώθηκε στις 29. Τα άλματα που πραγματοποίησε έγιναν από τρεις γέφυρες της επαρχίας Guizhou. Βέβαια αυτό που ξεχώρισε ήταν αυτό στην Huanjiang Grand Canyon Bridge την ψηλότερη γέφυρα στον κόσμο, με 625 μέτρα. Επίσης πήδηξε από την Beipanjiang Bridge με ύψος 565 μέτρων και την Balinghe Bridge με 370 μέτρα ύψος.

«Επόμενος στόχος τώρα είναι να πηδήξω από το ψηλότερο κτίριο του κόσμου το Burj Khalifa στο Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων με ύψος 829 μέτρων», θα πει στο iefimerida.gr.

Όταν δεν προετοιμάζεται για κάποιο άλμα ο Κίμωνας Ρακόπουλος ασχολείται με την προπονητική στο αλπικό σκι.

