Η OpenAI, η εταιρεία πίσω από το ChatGPT, προειδοποιεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη ενδέχεται να απειλήσει εκατομμύρια θέσεις εργασίας στο άμεσο μέλλον.

Σε νέα έκθεση, οι ερευνητές της αποκάλυψαν 44 επαγγελματικούς κλάδους που είναι πιο πιθανό να αντικατασταθούν από συστήματα AI.

Χρησιμοποιώντας ένα τεστ με την ονομασία GDPval, οι επιστήμονες συνέκριναν την απόδοση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης με επαγγελματίες από εννέα οικονομικά κρίσιμους τομείς των ΗΠΑ. Οι ανθρώπινοι ειδικοί αξιολογούσαν εργασίες που εκτελούσαν τόσο το AI όσο και οι επαγγελματίες, χωρίς να γνωρίζουν ποια εκδοχή ανήκε σε ποιον.

Το κορυφαίο σύστημα της μελέτης, Claude Opus 4.1 της Anthropic, ξεπέρασε τους ανθρώπους στο 47,6% των περιπτώσεων, ενώ σε ορισμένα επαγγέλματα το ποσοστό ήταν πολύ υψηλότερο — όπως στους υπαλλήλους ενοικιάσεων και ταμείων, όπου το AI επικράτησε στο 81% των δοκιμών.

Η OpenAI σχολίασε ότι τα σύγχρονα μοντέλα «βρίσκονται ήδη πολύ κοντά» στην ποιότητα της ανθρώπινης εργασίας, αν και παραδέχεται ότι το τεστ δεν αποτυπώνει πλήρως τη φύση κάθε επαγγέλματος.

Οι τομείς που πλήττονται περισσότερο

Το AI ξεπέρασε τους ανθρώπους συχνότερα στο λιανεμπόριο (56%), ακολουθούμενο από το χονδρικό εμπόριο (53%) και τις δημόσιες υπηρεσίες (52%).

Αντίθετα, ο τομέας της πληροφόρησης — που περιλαμβάνει δημοσιογράφους, σκηνοθέτες και παραγωγούς — θεωρείται ο πιο «ανθεκτικός», καθώς τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης επικράτησαν μόνο στο 39% των περιπτώσεων.

Μετά τους υπαλλήλους ταμείων και ενοικιάσεων, οι διευθυντές πωλήσεων κατατάσσονται δεύτεροι στη λίστα με ποσοστό 79%, ενώ οι επιμελητές κειμένων (editors) ακολουθούν με 75%. Ακόμη και επαγγέλματα όπως οι ιδιωτικοί ντετέκτιβ και οι ερευνητές σημείωσαν χαμηλές επιδόσεις απέναντι στο AI (70%).

Τα πιο «ασφαλή» επαγγέλματα

Στην άλλη πλευρά, επαγγέλματα που απαιτούν δημιουργικότητα ή τεχνική εξειδίκευση, όπως οι μηχανολόγοι μηχανικοί (23%) και οι μοντέρ βίντεο (17%), φαίνεται να κινδυνεύουν λιγότερο.

Συνολικά, το GPT5-high της OpenAI σημείωσε 48,8% ποσοστό επιτυχίας απέναντι στους ανθρώπους, ενώ το νεότερο GPT-4o έφτασε μόλις το 12,4%. Η διαφορά αυτή δείχνει τον ραγδαίο ρυθμό εξέλιξης της τεχνητής νοημοσύνης και τον αντίκτυπο που μπορεί σύντομα να έχει στην αγορά εργασίας.

Ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, έχει δηλώσει ότι «χάνει τον ύπνο του» σκεπτόμενος τις πιθανές απώλειες θέσεων εργασίας, εκτιμώντας ότι έως και το 40% των επαγγελμάτων θα μπορούσε να αυτοματοποιηθεί στο μέλλον.

Ωστόσο, η OpenAI υπογραμμίζει ότι η μελέτη δεν σημαίνει πως οι άνθρωποι θα αντικατασταθούν άμεσα, αλλά ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά, ενισχύοντας την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα στην εργασία.

Οι 44 κλάδοι που κινδυνεύουν περισσότερο να αντικατασταθούν από την Τεχνητή Νοημοσύνη:

Υπάλληλοι μετρητών και ενοικιάσεων: 81%

Διευθυντές πωλήσεων: 79%

Υπάλληλοι αποστολών, παραλαβών και αποθήκης: 76%

Επιμελητές κειμένων / Editors: 75%

Προγραμματιστές λογισμικού: 70%

Ιδιωτικοί ντετέκτιβ και ερευνητές: 70%

Υπεύθυνοι κανονιστικής συμμόρφωσης: 69%

Επόπτες πωλήσεων (μη λιανικής): 69%

Αντιπρόσωποι χονδρικής και βιομηχανικών πωλήσεων: 68%

Γενικοί διευθυντές επιχειρήσεων: 67%

Διευθυντές ιατρικών και υγειονομικών υπηρεσιών: 65%

Αγορές και προμήθειες: 64%

Προσωπικοί χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι: 64%

Διευθυντές διοικητικών υπηρεσιών: 62%

Εκπρόσωποι εξυπηρέτησης πελατών: 59%

Επόπτες λιανικών πωλήσεων: 59%

Επόπτες παραγωγής και λειτουργίας: 58%

Νοσηλευτές πρακτικής: 56%

Μεσίτες ακινήτων: 54%

Δημοσιογράφοι, αναλυτές ειδήσεων και ρεπόρτερ: 53%

Διευθυντές πληροφορικής και συστημάτων: 52%

Επόπτες αστυνομικών και ντετέκτιβ: 49%

Τεχνικοί αντιπρόσωποι πωλήσεων: 47%

Δικηγόροι: 46%

Ειδικοί διαχείρισης έργων: 42%

Κοινωνικοί λειτουργοί (παιδιών, οικογένειας, σχολείων): 42%

Ιατρικές γραμματείς και βοηθοί διοίκησης: 42%

Χρηματοοικονομικοί αντιπρόσωποι και επενδυτικοί πράκτορες: 42%

Επόπτες γραφείων και διοικητικής υποστήριξης: 41%

Αναλυτές χρηματοοικονομικών επενδύσεων: 41%

Εργαζόμενοι ψυχαγωγίας / αναψυχής: 37%

Νοσηλευτές: 37%

Διαχειριστές ακινήτων και κοινοτήτων: 34%

Οικονομικοί διευθυντές: 32%

Παραγωγοί και σκηνοθέτες: 31%

Ηχολήπτες και τεχνικοί βίντεο: 30%

Υπάλληλοι υποδοχής: 29%

Υπάλληλοι παραγγελιών: 28%

Πωλητές ακινήτων: 27%

Φαρμακοποιοί: 26%

Λογιστές και ελεγκτές: 24%

Μηχανολόγοι μηχανικοί: 23%

Βιομηχανικοί μηχανικοί: 17%

Μοντέρ κινηματογράφου και βίντεο: 17%

