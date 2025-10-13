Μια στιγμή που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως… απρόσμενη αν πρωταγωνιστής ήταν άλλος από τον Ντόναλντ Τραμπ, έλαβε χώρα στη σύνοδο κορυφής για τη Γάζα στο Σαρμ ελ Σέιχ.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε προσωπικά κομπλιμέντα στην Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, προκαλώντας στιγμές αμηχανίας αλλά και χαμόγελα στο ακροατήριο.

«Έχουμε μια νεαρή γυναίκα εδώ. Δεν μου επιτρέπεται να το πω αυτό στις Ηνωμένες Πολιτείες, συνήθως σημαίνει τέλος καριέρας αν το κάνεις, αλλά θα ρισκάρω: είναι μια νεαρή, όμορφη γυναίκα», είπε ο Τραμπ, στρέφοντας το βλέμμα του προς τη Μελόνι. «Ήθελε να είναι εδώ, είναι απίστευτο. Στην Ιταλία, είναι μια πολύ επιτυχημένη πολιτικός. Δεν σε πειράζει αν πω ότι είσαι όμορφη; Γιατί πραγματικά είσαι».

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός αιφνιδιάστηκε, απάντησε με χαμόγελο, έγνεψε «όχι» για να δείξει πως δεν την ενοχλεί, και είπε απλώς «ευχαριστώ», προκαλώντας χειροκροτήματα από το ακροατήριο.

Trump calls Italian Prime Minister Meloni "beautiful" and says calling a woman beautiful in the U.S. is the "end of your political career."



"I'll take my chances."😂 pic.twitter.com/nNdpaIhfd9 — Daily Wire (@realDailyWire) October 13, 2025

«Στην Ιταλία είναι επιτυχημένη πολιτικός»

Συνεχίζοντας, ο Τραμπ ευχαρίστησε τη Μελόνι για την παρουσία της στη σύνοδο: «Το εκτιμούμε. Ήθελε να είναι εδώ και είναι απίστευτο. Είναι ιδιαίτερα σεβαστή στην Ιταλία. Είναι μια επιτυχημένη πολιτικός».

Λίγη ώρα πριν, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε καλωσορίσει τους ηγέτες στη σκηνή για την οικογενειακή φωτογραφία, ποζάροντας με τον χαρακτηριστικό αντίχειρα προς τα πάνω και αστειευόμενος με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν: «Κάνε κι εσύ το ίδιο!». Όταν ήρθε η σειρά της Ιταλίδας πρωθυπουργού, ο Τραμπ χαμογέλασε και είπε δύο φορές: «Ποια είναι αυτή η γυναίκα;», πριν της σφίξει το χέρι και επαναλάβει: «Μια όμορφη γυναίκα».

protothema.gr