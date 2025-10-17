Ενώ η τεχνολογία έχει αλλάξει τα πάντα και τα επαγγέλματα αναδιαμορφώνονται με ταχύτατους ρυθμούς, υπάρχουν ακόμη και αυτά που παραμένουν απολύτως απαραίτητα. Και αυτα δεν αφορούν τις ψηφιακές δεξιότητες. Και σήμερα, αυτα τα επαγγέλματα δεν είναι απλώς αναγκαία, αλλά πλέον και χρυσά αμειβόμενες.

Η ευρωπαϊκή αγορά μεταφορών βρίσκεται μπροστά σε μια κρίσιμη καμπή. Η έλλειψη επαγγελματιών οδηγών φορτηγών απειλεί να προκαλέσει νέες αναταράξεις στην εφοδιαστική αλυσίδα. Το πρόβλημα δεν είναι απλώς λειτουργικό, αλλά πλέον διαμορφώνει νέες ισορροπίες στην αγορά εργασίας, εκτοξεύοντας τις αποδοχές όσων εξακολουθούν να βρίσκονται πίσω από το τιμόνι.

Σε όλη την Ευρώπη, η Διεθνής Ένωση Οδικών Μεταφορών καταγράφει περισσότερες από 3,6 εκατομμύρια κενές θέσεις επαγγελματιών οδηγών. Ο αριθμός αυτός παραμένει σταθερά υψηλός, ενώ η μέση ηλικία των ενεργών οδηγών συνεχίζει να ανεβαίνει. Στη Γερμανία, η μέση ηλικία έχει ξεπεράσει τα 48 έτη, στη Γαλλία τα 47, ενώ στην Ελλάδα πλησιάζει τα 51. Αυτό σημαίνει ότι μέσα στα επόμενα χρόνια, δεκάδες χιλιάδες οδηγοί θα συνταξιοδοτηθούν χωρίς να υπάρχουν αρκετοί νέοι να καλύψουν το κενό. Το αποτέλεσμα είναι ήδη ορατό στα logistics, όπου τα κόστη ανεβαίνουν, τα δρομολόγια καθυστερούν και οι επιχειρήσεις αγωνίζονται να εξυπηρετήσουν την αυξανόμενη ζήτηση.

Ωστόσο, αυτή η πίεση στην αγορά εργασίας έχει φέρει μια απρόσμενη εξέλιξη: τη ραγδαία άνοδο των αποδοχών. Σε πολλές χώρες της Ευρώπης, οι μισθοί των επαγγελματιών οδηγών φορτηγών έχουν αυξηθεί κατά 25% μέσα στα δύο τελευταία χρόνια. Στην Ολλανδία και το Βέλγιο, οι καθαρές μηνιαίες αποδοχές ξεπερνούν τα 3.500 ευρώ, ενώ στη Γερμανία αγγίζουν πλέον τα 4.000 ευρώ για διεθνείς μεταφορές. Αντίστοιχα, στις σκανδιναβικές χώρες, όπου οι αποστάσεις είναι μεγάλες και οι καιρικές συνθήκες δύσκολες, οι αποδοχές προσεγγίζουν τα 5.000 ευρώ τον μήνα.

Στην Ελλάδα, το φαινόμενο κάνει πλέον αισθητή την παρουσία του. Οι αποδοχές των οδηγών μεγάλων φορτηγών διεθνών μεταφορών έχουν αυξηθεί σημαντικά, με τους έμπειρους επαγγελματίες να φτάνουν ή και να ξεπερνούν τα 2.500 ευρώ καθαρά τον μήνα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις εταιρειών που εκτελούν ευρωπαϊκά δρομολόγια, τα ποσά προσεγγίζουν τα 3.000 ευρώ. Οι ελληνικές μεταφορικές επιχειρήσεις, προκειμένου να συγκρατήσουν το προσωπικό τους, προσφέρουν πλέον πρόσθετα κίνητρα — όπως κάλυψη εξόδων διαμονής, bonus απόδοσης και επιδότηση εκπαίδευσης.

Παρά τη βελτίωση των αποδοχών, η έλλειψη ενδιαφέροντος από νέους παραμένει. Οι απαιτητικές συνθήκες εργασίας, τα μεγάλα διαστήματα εκτός σπιτιού και οι περιορισμένες υποδομές στάθμευσης και ανάπαυσης εξακολουθούν να αποθαρρύνουν την είσοδο νέων στο επάγγελμα. Οι ειδικοί προειδοποιούν πως αν δεν υπάρξει συντονισμένη ευρωπαϊκή στρατηγική για την ανανέωση του ανθρώπινου δυναμικού, το πρόβλημα θα επιδεινωθεί τα επόμενα χρόνια.

Η αλήθεια είναι ότι το τιμόνι ενός φορτηγού στην Ευρώπη έχει πάψει να είναι συνώνυμο χαμηλής αμοιβής. Οι έμπειροι οδηγοί βρίσκονται πλέον ανάμεσα στα πιο καλοπληρωμένα τεχνικά επαγγέλματα της ηπείρου. Το ερώτημα είναι αν η νέα γενιά θα θελήσει να πιάσει το τιμόνι — ή αν η Ευρώπη θα χρειαστεί να στραφεί μαζικά σε μετακίνηση εργατικού δυναμικού από τρίτες χώρες για να κρατήσει σε λειτουργία την εφοδιαστική της καρδιά.

newauto.gr