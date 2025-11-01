Χιλιάδες πολίτες κατέκλυσαν τους δρόμους της Νέας Υόρκης το βράδυ της Παρασκευής για την 52η παρέλαση του Halloween, σε μια εκδήλωση που συνδύασε φαντασία, μουσική και κοινωνική ευαισθησία, καθώς το φετινό θέμα ήταν η παροχή τροφής στους πεινασμένους κατοίκους του «Μεγάλου Μήλου».

Την παράσταση, ωστόσο, έκλεψε ο θεαματικός φόρος τιμής στον Μάικλ Τζάκσον, όταν περίπου 100 χορευτές ντυμένοι ως ζόμπι εκτέλεσαν τη χορογραφία του εμβληματικού τραγουδιού «Thriller». Η εμφάνιση προκάλεσε ενθουσιασμό στο πλήθος και έγινε viral στα κοινωνικά δίκτυα, καθώς αποτελεί παράδοση πολλών ετών στη συγκεκριμένη παρέλαση.

Thriller 2025 🧟‍♂️🧟‍♀️

New York City Halloween Parade 🎃 pic.twitter.com/hLgwOsOqWF November 1, 2025

Η πρωτοβουλία ανήκει στην ομάδα Thriller NYC, που δημιουργήθηκε το 2004 και κάθε χρόνο οργανώνει ανοιχτές οντισιόν για τη χορογραφία, διατηρώντας ζωντανό το πνεύμα του «βασιλιά της ποπ». Οι συμμετέχοντες, επαγγελματίες και ερασιτέχνες, προετοιμάζονται εβδομάδες πριν για την πολυαναμενόμενη εμφάνιση στους δρόμους του Μανχάταν.

The West Village Halloween Parade in New York pays tribute to Michael Jackson’s "Thriller" (2023) pic.twitter.com/OKETq5B24h — 🎸 Rock History 🎸 (@historyrock_) November 1, 2025

Το βίντεο της παράστασης εντυπωσίασε ακόμη και τη νέα πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία ανάρτησε στιγμιότυπο από το θέαμα στον λογαριασμό της στο Instagram, συνοδεύοντάς το με τη λέξη «εντυπωσιακό», την ώρα που βρισκόταν στο πρώτο επίσημο δείπνο που παρέθεσε στην Αθήνα το βράδυ του Σαββάτου.

Η παρέλαση του Halloween στη Νέα Υόρκη θεωρείται μία από τις πιο εμβληματικές εκδηλώσεις δρόμου στις Ηνωμένες Πολιτείες, προσελκύοντας κάθε χρόνο δεκάδες χιλιάδες συμμετέχοντες και εκατομμύρια θεατές, τόσο επιτόπου όσο και διαδικτυακά.

