Το Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο αποτελεί ένα αρχιτεκτονικό Θαύμα το οποίο αγκαλιάζει 5.000 χρόνια ιστορίας, μια κοιτίδα παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.

Μετά από περισσότερα από είκοσι χρόνια αναμονής, καθυστερήσεων και πολιτικών αναταράξεων, το Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο (GEM) ανοίγει επιτέλους τις πύλες του, από αύριο Τρίτη, για το κοινό, αποκαλύπτοντας τα μυστικά του.

Στη σκιά των Πυραμίδων της Γκίζας, ένα οικοδόμημα ύψιστης πολιτιστικής σημασίας ετοιμάζεται να υποδεχθεί πάνω από πέντε εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως. Δεν είναι απλώς ένα μουσείο, είναι μια νέα πύλη προς τον αιγυπτιακό πολιτισμό, όπου 5.000 χρόνια ιστορίας γίνονται εικόνες, κειμήλια και εκθέματα σε έναν εντυπωσιακό χώρο, σχεδιασμένο να εντυπωσιάζει και να εμπνέει.

Το μεγαλύτερο Μουσείο στον κόσμο

Το GEM είναι το μεγαλύτερο αρχαιολογικό μουσείο στον κόσμο. Με κόστος που ξεπερνά το 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια, το έργο ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 2000 με φιλοδοξίες που ξεπερνούσαν κάθε προηγούμενο. Οι αρχικοί σχεδιασμοί προέβλεπαν εγκαινίαση το 2012, αλλά η ιστορία είχε άλλα σχέδια καθώς οικονομικές κρίσεις, η Αραβική Άνοιξη του 2011, η πανδημία Covid-19 και οι περιφερειακές εντάσεις καθυστέρησαν επανειλημμένα την ολοκλήρωσή του.

Σήμερα, όμως, το μουσείο στέκει ολοκληρωμένο, ένα σύμβολο αντοχής και πολιτιστικής υπερηφάνειας. Το αρχιτεκτονικό γραφείο Heneghan Peng Architects με έδρα το Δουβλίνο σχεδίασε ένα κτίριο που δένει αρμονικά με το περιβάλλον του, γίνεται μέρος του, όπως ακριβώς το μουσείο της Ακρόπολης, κάτω από τον ιερό βράχο της Αθήνας.

Η διάταξή του ευθυγραμμίζεται ακριβώς με τη Μεγάλη Πυραμίδα του Χέοπα και την Πυραμίδα του Μενκαούρε.

Η πρώτη εντύπωση-Ο Ραμσής και η Μεγάλη Σκάλα

Η είσοδος στο GEM προκαλεί δέος. Στην καρδιά του αιθρίου δεσπόζει το επιβλητικό άγαλμα του Φαραώ Ραμσή Β’, ύψους 11 μέτρων και βάρους 83 τόνων.

Tο άγαλμα του Φαραώ Ραμσή ΙΙ/ AP

Το άγαλμα, ηλικίας περίπου 3.200 ετών, καλωσορίζει τους επισκέπτες σε έναν χώρο όπου το αρχαίο μεγαλείο συναντά την υπερσύγχρονη αρχιτεκτονική.

Τουρίστες στέκονται κάτω από το άγαλμα του Φαραώ Ραμσή ΙΙ, στο Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο/ ΑP

Πίσω του, η περίφημη Μεγάλη Σκάλα, πλαισιωμένη από αγάλματα βασιλέων και βασιλισσών, οδηγεί τους επισκέπτες προς τον επάνω όροφο.

Τουρίστες ποζάρουν στη μεγάλη σκάλα του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου/ AP

Από εκεί, αποκαλύπτεται ένα από τα πιο μαγευτικά θεάματα που μπορεί να δει το ανθρώπινο μάτι, η θέα των Πυραμίδων της Γκίζας μέσα από τη γυάλινη πρόσοψη του μουσείου.

Τουρίστες θαυμάζουν τις μεγάλες Πυραμίδες από τον χώρο του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου στη Γκίζα της Αιγύπτου/ Φωτογραφία AP

Το εξωτερικό του κτιρίου είναι επενδεδυμένο με τριγωνικά κομμάτια ημιδιαφανούς αλάβαστρου, χαραγμένα με ιερογλυφικά. Η συνολική έκταση του φαραωνικού κτίσματος φτάνει σχεδόν όσο 70 γήπεδα ποδοσφαίρου.

Ένα μουσείο-θησαυροφυλάκιο 100.000 εκθεμάτων

Το GEM φιλοξενεί περισσότερα από 100.000 αντικείμενα σε 12 θεματικές αίθουσες, καλύπτοντας την αιγυπτιακή ιστορία από την προδυναστική έως την ελληνορωμαϊκή περίοδο. Πολλά από αυτά τα εκθέματα παρουσιάζονται για πρώτη φορά στο κοινό, ενώ άλλα έχουν μεταφερθεί από το παλαιό Αιγυπτιακό Μουσείο στο Κάιρο.

Η αιγυπτιολόγος Έμαν Σόκι Μαχμούντ Eman Shawky Mahmoud πραγματοποίησε μια ξενάγηση στο μουσείο μιλώντας στο Forbes. Απόφοιτη του Πανεπιστημίου του Καΐρου με μεταπτυχιακές σπουδές στην Αιγυπτιολογία και σήμερα υποψήφια διδάκτορας με ειδίκευση στη χρήση τεχνητών μαλλιών στην αρχαία Αίγυπτο, η Εμάν της εξήγησε:

«Από τον πιο μικροσκοπικό σκαραβαίο μέχρι το πιο μεγαλοπρεπές άγαλμα, κάθε κομμάτι έχει τη σημασία του», λέει. «Με συγκινούν ιδιαίτερα τα κοσμήματα. Είναι απίστευτο πόσο καλλιτεχνικά και εκλεπτυσμένα ήταν πριν από χιλιάδες χρόνια. Νιώθω ότι συνεχίζουμε κάτι που εκείνοι ξεκίνησαν»

Εντυπωσιακά κειμήλια, καλοδιατηρημένα χιλιάδες χρόνια μετά, καταδεικνύουν την καθημερινότητα των αρχαίων Αιγυπτίων.

Είναι χαρακτηριστικά τα σανδάλια που εκτίθενται στο κοινό.

AP

Οι θησαυροί της Χετεφρές και της Χατσεψούτ

Ανάμεσα στα εκθέματα που ξεχωρίζουν, η συλλογή της Βασίλισσας Χετεφρές, μητέρας του Χέοπα. Το κρεβάτι, η καρέκλα, η σαρκοφάγος και τα περίτεχνα βραχιόλια της εκτίθενται σε έναν φωτισμένο χώρο που αποπνέει ιερότητα.

Δίπλα, το επιβλητικό άγαλμα της Βασίλισσας Χατσεψούτ, που προσφέρει αγγεία στον θεό Άμων-Ρα, αποκαλύπτει τη δύναμη και τη γοητεία της μοναδικής γυναίκας φαραώ της Αιγύπτου. Στην ίδια αίθουσα, το διάσημο άγαλμα του γραφέα Νεφέρ, με τα μακιγιαρισμένα του μάτια και τη χαρακτηριστική στάση με τον πάπυρο.

Επισκέπτες ποζάρουν για μια ομαδική φωτογραφία κάτω από το άγαλμα της Χατσεψούτ, στο Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο στη Γκίζα/ AP

Στην τέταρτη αίθουσα, αφιερωμένη στις αρχαίες αιγυπτιακές πεποιθήσεις, κυριαρχεί ο θεός Όσιρις, σύμβολο του θανάτου και της αναγέννησης. Τα εκθέματα εδώ επιχειρούν να αποτυπώσουν τη μεταφυσική θεώρηση των Αιγυπτίων για τον κόσμο, την ψυχή και τη ζωή μετά θάνατον. Ο φωτισμός και η μουσική υπόκρουση δημιουργούν μια σχεδόν τελετουργική ατμόσφαιρα, μεταφέροντας τον επισκέπτη σε μια εμπειρία πέρα από τον χρόνο.

AP

Ο θρυλικός Τάφος του Τουταγχαμών

Η μεγάλη αποκάλυψη του GEM είναι, φυσικά, η πλήρης αναπαράσταση του τάφου του Τουταγχαμών. Για πρώτη φορά από την ανακάλυψή του από τον Χάουαρντ Κάρτερ το 1922, όλα τα 5.500 αντικείμενα του τάφου εκτίθενται στο ίδιο μέρος.

H σαρκοφάγος του Τουταγχαμών/ Φωτογραφία AP

Ο Δρ. Ταρέκ Ταουφίκ, πρώην γενικός διευθυντής του GEM, εξηγεί:

«Από την ανακάλυψη του τάφου, περίπου 1.800 αντικείμενα είχαν εκτεθεί αλλού. Εδώ, για πρώτη φορά, μπορείτε να ζήσετε την πλήρη εμπειρία, όπως την έζησε ο Κάρτερ πριν από έναν αιώνα».

H σαρκοφάγος του Τουταγχαμών/ Φωτογραφία AP

Η χρυσή μάσκα, ο θρόνος, οι άμαξες, τα κοσμήματα και τα ταφικά αντικείμενα παρουσιάζονται με τρόπο που αναπαριστά πιστά την ταφή του νεαρού φαραώ. Οι αίθουσες αυτές, σχεδιασμένες από το Atelier Brückner της Στουτγάρδης, συνδυάζουν τεχνολογία, αρχιτεκτονική και αφήγηση, δημιουργώντας μια κινηματογραφική εμπειρία.

AP

Ένα ακόμη αρχαιολογικό θαύμα φιλοξενείται στο μουσείο είναι οι δύο ηλιακές βάρκες του Φαραώ Χέοπα, ηλικίας 4.500 ετών. Κατασκευασμένες για να μεταφέρουν την ψυχή του βασιλιά στον παράδεισο, βρέθηκαν σε σφραγισμένους λάκκους στη βάση της Μεγάλης Πυραμίδας. Για πρώτη φορά, οι δύο βάρκες εκτίθενται δίπλα-δίπλα, σε μια ειδικά σχεδιασμένη αίθουσα που τιμά το ταξίδι του Φαραώ προς την αιωνιότητα.

AP

Ένας ζωντανός φόρος τιμής

Πέρα από την ανυπέρβλητη συλλογή του, το GEM είναι και ένα τεχνολογικό επίτευγμα. Διαθέτει εκπαιδευτικά κέντρα, εργαστήρια συντήρησης, βιβλιοθήκη και αίθουσες εικονικής πραγματικότητας. Ο στόχος δεν είναι μόνο να εκτεθούν τα αρχαία αντικείμενα, αλλά να επανερμηνευθούν με τρόπο που συνδέει το κοινό του 21ου αιώνα με το πνεύμα ενός πολιτισμού 5.000 ετών.

Στη σκιά των Πυραμίδων, το Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο είναι ταυτόχρονα ένας φόρος τιμής στην αιωνιότητα και μια δήλωση προόδου για τη σύγχρονη Αίγυπτο που επιδιώκει την κατάκτηση ενός νέου τουριστικού θαύματος.

Μια εικόνα που δημιουργήθηκε από drones και απεικονίζει την ταφική μάσκα του Τουταγχαμών φωτίζει τον ουρανό πάνω από το Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο κατά τη διάρκεια των εγκαινίων το περασμένο Σάββατο. EPA/MOHAMED HOSSAM via AΠΕ-ΜΠΕ

Το τεράστιο άγαλμα του Ραμσή/EPA/MOHAMED HOSSAM via AΠΕ-ΜΠΕ

Η εντυπωσιακή είσοδος του Μουσείου/EPA/MOHAMED HOSSAM

Επισκέπτες περπατούν δίπλα από αρχαία αιγυπτιακά κολοσσιαία αγάλματα κατά μήκος της Μεγάλης Σκάλας στο Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο στη Γκίζα της Αιγύπτου, την Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2024. (AP Photo/Khaled Elfiqi)

Η εντυπωσιακή σκάλα με τα μεγάλα αγάλματα. / AP

Εκθέματα που αφήνουν άφωνους όλους / AP

Τουρίστες ποζάρουν γ μπροστά από το άγαλμα του Φαραώ Ραμσή ΙΙ, στο Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο (AP Photo/Amr Nabil)

Από τα πιο ιδιαίτερα εκθέματα / AP

