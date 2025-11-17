Άφθονο γέλιο πρόσφερε η απόφαση ενός νεαρού από την Κεφαλονιά να κάνει… προξενιό δημόσια στη δασκάλα του από τις εξέδρες γηπέδου για τον αγώνα του Προμηθέα με τον Ολυμπιακό Πειραιώς στην Πάτρα.

Γνωρίζοντας ότι ο αγώνας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά, ο Δημοσθένης έφτιαξε ένα πλακάτ μαζί με τον φίλο του Κωνσταντίνο, στο οποίο έγραψαν «ψάχνω γαμπρό στη δασκάλα μου».

Όπως εξήγησε στην ΕΡΤ πήρε την πρωτοβουλία από μόνος του αφού, πάντως, πρώτα «το είπα στην κυρία».

Για την ιστορία ο Δημοσθένης έχει καταγωγή από την Κεφαλονιά και ταξίδεψε στην Πάτρα με την οικογένειά του για να δει τον αγώνα της ομάδας του, του Ολυμπιακού, με τον Προμηθέα.

protothema.gr