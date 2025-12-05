Αίσθηση έχει προκαλέσει στα social media η απρόσμενη επίσκεψη που δέχτηκε ένα μπαρ στο Ρίτσμοντ της Νέας Ζηλανδίας από μια μικρή φώκια.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας στο κατάστημα, το μικρόσωμο πλασματάκι μπήκε στο «Sprig + Fern The Meadows» και άρχισε να κινείται ανάμεσα στα τραπέζια, εξερευνώντας τον χώρο και προσελκύοντας όλα τα βλέμματα.

«Αυτό είναι πρωτόγνωρο!» αναφέρει η λεζάντα στο βίντεο που δημοσιεύτηκε στους λογαριασμούς του μπαρ στα social mediaκαι το οποίο συνοδεύεται από remix του θέματος της ταινίας «Mission: Impossible».

Η συνιδιοκτήτρια της επιχείρησης Μπέλα Έβανς δήλωσε στο Associated Press ότι αρχικά νόμιζε πως επρόκειτο για σκύλο, καθώς το μπαρ είναι pet-friendly. Όταν όμως κοίταξε πιο προσεκτικά, συνειδητοποίησε ότι ο απρόσμενος επισκέπτης ήταν μια μικρή φώκια.

Αν και ένας πελάτης προσπάθησε να… οδηγήσει το πλασματάκι προς την έξοδο, η φώκια κρύφτηκε αρχικά στο μπάνιο και έπειτα πίσω από ένα πλυντήριο πιάτων.

Τελικά, ένας από τους πελάτες κατάφερε μετά από λίγη ώρα να την αιχμαλωτίσει μέσα σε ένα crate για σκυλιά, ώστε να περιμένει με ασφάλεια τα στελέχη της Υπηρεσίας Προστασίας Άγριων Ζώων να την παραλάβουν. Αφού οι ειδικοί βεβαιώθηκαν πως η φώκια ήταν καλά στην υγεία της, την απελευθέρωσαν στο κοντινό φυσικό καταφύγιο του Rabbit Island.

protothema.gr