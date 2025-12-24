Με εορταστικές στολές και ντυμένοι ως Άγιοι Βασίληδες, δύτες μεταφέρουν ευχές για καλά Χριστούγεννα, προσφέροντας μοναδικές εικόνες από την Κύπρος έως τη Βραζιλία.

«Το να βλέπεις τη λάμψη στα μάτια των παιδιών καθώς παρακολουθούν τον Άγιο Βασίλη να βουτάει με τον καρχαρία είναι απίστευτο» τονίζει χαρακτηριστικά ο δύτης Φελίπε Λούνα μιλώντας στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, που εργάζεται σε ενυδρείο στο Ρίο της Βραζιλίας.

Σε μία παράδοση, που έγινε λατρεία για τους Βραζιλιάνους, δύτες ντυμένοι ως Άη Βασίληδες κολυμπούν στις δεξαμενές του AquaRio, σκορπίζοντας χαρά στα παιδιά που επισκέπτονται το ενυδρείο.

Ένας δύτης ντυμένος με στολή Άη Βασίλη ταΐζει τα ψάρια σε Ενυδρείο της ΒραζιλίαςAP Photo/Bruna Prado

Αντίστοιχες εικόνες καταγράφει ο φωτογραφικός φακός και στη Νότια Κορέα, ενώ στην Κύπρο, μάλιστα, στόλισαν και δέντρο, κάτω από τα κρυστάλλινα νερά του Πρωταρά.

Το υποθαλάσσιο δέντρο θυμίζει για τους Κύπριους ότι το καλοκαίρι διαρκεί όλο το χρόνο σε αυτή τη γωνιά της Μεσογείου.

Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από το εκπαιδευτικό κέντρο SCUBA Dive Cyprus στην Περνέρα, με την υποστήριξη του δήμου, αναδεικνύοντας τη μακροχρόνια σύνδεση της περιοχής με τη θάλασσα και την παράκτια κληρονομιά της. Βίντεο που δημοσίευσε ο δήμος δείχνει δύτες συγκεντρωμένους γύρω από το μικρό υποβρύχιο δέντρο, να χαμογελούν, ενώ ένας δύτης ντυμένος Άγιος Βασίλης δημιουργεί δαχτυλίδια με φούσκες σε κοντινή απόσταση.

