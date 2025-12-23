Ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο λάμπει στο βυθό του Πρωταρά με τον Δήμο Παραλιμνίου – Δερύνειας να στέλνει διπλό μήνυμα. Αφενός για τις γιορτινές μέρες και αφετέρου για τις μοναδικές θάλασσες και τον καλό καιρό.

Σε βίντεο φαίνεται ένας δύτης Άγιος Βασίλης καθώς και άλλη δύτες να στολίζουν το δέντρο, με κάποιον από τους συμμετέχοντες να κρατά μια μικρή πινακίδα στα με το μήνυμα στα αγγλικά: «Πρωταράς το ατελείωτο καλοκαίρι».

Σε σχετική ανάρτηση αναφέρεται συγκεκριμένα:

Κάτω από τα κρυστάλλινα νερά του Πρωταρά, ένα υποβρύχιο χριστουγεννιάτικο δέντρο λάμπει ως μια εορταστική υπενθύμιση ότι εδώ το καλοκαίρι δεν τελειώνει ποτέ, ακόμη και τον Δεκέμβριο.

Η ξεχωριστή αυτή πρωτοβουλία υλοποιήθηκε από το εκπαιδευτικό κέντρο SCUBA Dive Cyprus, με έδρα την περιοχή Περνέρα, και υποστηρίχθηκε από τον Δήμο Παραλιμνίου – Δερύνειας, αναδεικνύοντας τη βαθιά και διαχρονική σχέση του τόπου με τη θάλασσα και την παράκτια πολιτιστική του κληρονομιά.