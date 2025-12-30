Η στάθμευση ενός αυτοκινήτου, είτε στον δρόμο είτε σε γκαράζ, συνοδεύεται συχνά από την ανησυχία για πιθανές φθορές, όπως γρατζουνιές, χτυπήματα ή βαθουλώματα. Ακόμη και μικρές ζημιές αρκούν για να προκαλέσουν ενόχληση στους οδηγούς.

Μια διαφορετική λύση σε αυτό το πρόβλημα αποτελεί το CarCapsule, μια φουσκωτή κάψουλα από PVC, σχεδιασμένη ώστε να περιβάλλει το όχημα και να το προστατεύει. Η κάψουλα φουσκώνει σε περίπου τρία λεπτά μέσω ενσωματωμένου μοτέρ, δημιουργώντας ένα προστατευτικό κέλυφος γύρω από το αυτοκίνητο, που λειτουργεί σαν «φυσαλίδα» ασφαλείας.

Τα σχετικά βίντεο στα social media μετρούν ήδη εκατομμύρια προβολές, με τις εικόνες να μιλούν από μόνες τους. Διάφορα αντικείμενα εκτοξεύονται πάνω στην κάψουλα, από βαριά εργαλεία μέχρι σκάλες, χωρίς να προκαλείται το παραμικρό στο αυτοκίνητο που βρίσκεται από κάτω.

Μάλιστα, οι άνθρωποι της εταιρείας δεν διστάζουν να παρουσιάσουν την αντοχή του προϊόντος έχοντας ως «πρωταγωνίστρια» μια Ferrari Enzo, δείχνοντας πόσο σίγουροι είναι ότι το όχημα δεν θα πάθει τίποτα.

Πέρα όμως από τα χτυπήματα, η CarCapsule υπόσχεται προστασία και από τους καθημερινούς «εχθρούς» του αυτοκινήτου. Σκόνη, υγρασία, μούχλα, δυσάρεστες οσμές, ακόμη και μικρά τρωκτικά ή έντομα μένουν εκτός, κάτι που την καθιστά ιδιαίτερα χρήσιμη για όσους αφήνουν το όχημά τους ακίνητο για μεγάλο χρονικό διάστημα, είτε πρόκειται για ένα κλασικό αυτοκίνητο είτε για ένα σύγχρονο supercar.

Όσο για το κόστος, οι τιμές ξεκινούν περίπου από τα 500 ευρώ και φτάνουν έως τα 800 ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος. Υπάρχουν εκδόσεις για μοτοσυκλέτες, μικρά αυτοκίνητα, κλασικά μοντέλα αλλά και μεγάλα σπορ οχήματα, με τη διαφορά να αφορά κυρίως τις διαστάσεις και όχι τη φιλοσοφία προστασίας.

Παράλληλα, διατίθενται επιλογές για εξωτερική και εσωτερική χρήση, καθώς και πιο εξελιγμένα μοντέλα «κουκούλας» για ακόμη υψηλότερο επίπεδο προστασίας, που θυμίζουν πραγματικές «κοσμηματοθήκες» για αυτοκίνητα, με την τιμή φυσικά να ανεβαίνει αναλόγως.

Μπορεί να μοιάζει υπερβολή, όμως για όσους θέλουν να κρατήσουν το αυτοκίνητό τους σε κατάσταση καινούργιου μέσα στο γκαράζ, αυτή η «φούσκα» δείχνει πως δεν είναι απλώς ένα viral gadget, αλλά μια λύση που έχει ξεκάθαρο λόγο ύπαρξης.

carandmotor.gr