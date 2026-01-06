Ερωτήματα εγείρει η υπόθεση παίκτη στοιχημάτων που πόνταρε σε εισβολή των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και στη μεταφορά του προέδρου Νικολάς Μαδούρο στη Νέα Υόρκη, αποκομίζοντας τελικά κέρδη άνω των 436.000 δολαρίων.

Οι ανησυχίες εγείρονται καθώς τα στοιχήματα σε γνωστή πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων, σύμφωνα με τα οποία ο Νικολάς Μαδούρο δεν θα ήταν στην εξουσία μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου, εκτοξεύθηκαν λίγες ώρες προτού ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοινώσει το Σάββατο ότι ο ηγέτης της Βενεζουέλας «είχε συλληφθεί».

Μάλιστα, ένας λογαριασμός, ο οποίος εντάχθηκε στην πλατφόρμα τον περασμένο μήνα και κατέλαβε τέσσερις θέσεις, όλες στη Βενεζουέλα, κέρδισε περισσότερα από $436.000 από ένα στοίχημα $32.537, όπως μετέδωσε το BBC.

Τα στοιχεία της πλατφόρμας δείχνουν ότι οι χρηματιστές έβαλαν τις πιθανότητες «απομάκρυνσης» του Μαδούρο σε μόλις 6,5% το απόγευμα της Παρασκευής 2 Ιανουαρίου.

«Χαρακτηριστικά μιας συναλλαγής που βασίζεται σε εμπιστευτικές πληροφορίες»

Αλλά είχαν εκτοξευθεί στο 11% λίγο πριν τα μεσάνυχτα και σημείωσαν άνοδο τις πρώτες πρωινές ώρες της 3ης Ιανουαρίου, υποδεικνύοντας μια ξαφνική αλλαγή λίγο πριν ο Τραμπ δημοσιεύσει στο Truth Social ότι ο Μαδούρο βρισκόταν υπό κράτηση στις ΗΠΑ.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Better Markets, Ντένις Κέλεχερ δήλωσε στο CBS ότι «αυτό το συγκεκριμένο στοίχημα έχει όλα τα χαρακτηριστικά μιας συναλλαγής που βασίζεται σε εμπιστευτικές πληροφορίες».

