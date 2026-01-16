Μια ιδιαίτερα τρομακτική, αλλά χωρίς τραυματισμούς, εμπειρία έζησε τα ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας μια γυναίκα στο Μπρισμπέιν της Αυστραλίας, όταν ξύπνησε και διαπίστωσε ότι ένας πύθωνας μήκους περίπου 2,5 μέτρων βρισκόταν κουλουριασμένος πάνω στο στήθος της.

Η Ρέιτσελ Μπλουρ, σε δηλώσεις της στο BBC, ανέφερε ότι αρχικά, ενώ ήταν μισοκοιμισμένη, άπλωσε το χέρι της θεωρώντας πως χάιδευε το σκυλί της. Λίγο αργότερα, όμως, αντιλήφθηκε πως επρόκειτο για ερπετό. Ο σύντροφός της άναψε το φωτιστικό και τότε έγινε σαφές ότι ένας carpet python είχε εισέλθει στο κρεβάτι τους.

«Μου είπε: Μωρό μου, μην κουνηθείς. Έχεις έναν πύθωνα πάνω σου», ανέφερε η Μπλουρ, περιγράφοντας τις στιγμές σοκ που ακολούθησαν. Αμέσως ζήτησε να απομακρυνθούν τα σκυλιά τους από το δωμάτιο, φοβούμενη ότι θα αντιδρούσαν επιθετικά.

Η γυναίκα, με προσεκτικές κινήσεις, άρχισε να απεγκλωβίζεται από τα σκεπάσματα, προσπαθώντας να μείνει ψύχραιμη. Όπως είπε, το φίδι πιθανότατα είχε εισέλθει μέσα από τα παντζούρια και κατέληξε πάνω στο κρεβάτι.

'Baby, don't move': Australian woman wakes to find massive python on her chest https://t.co/xRil743Bpo — BBC News (World) (@BBCWorld) January 16, 2026

Αφού σηκώθηκε, με απόλυτη ψυχραιμία οδήγησε τον μη δηλητηριώδη πύθωνα προς την έξοδο. «Ήταν τόσο μεγάλο που, παρότι ήταν κουλουριασμένο πάνω μου, η ουρά του προεξείχε ακόμη έξω από το παράθυρο», σημείωσε.

Η Μπλουρ, που έχει μεγαλώσει σε περιοχή όπου τα φίδια είναι συνηθισμένο φαινόμενο, παρέμεινε ψύχραιμη σε όλη τη διάρκεια του περιστατικού. «Αν είσαι ήρεμος, είναι κι αυτά ήρεμα», είπε, κάτι που δεν ίσχυε πάντως για τον αποσβολωμένο σύζυγό της.

Χιουμοριστικά πρόσθεσε ότι, αν στη θέση του πύθωνα ήταν ένας βάτραχος-κανέ, ένα από τα πιο ανεπιθύμητα και αντιαισθητικά είδη της Αυστραλίας, «θα είχε τρομοκρατηθεί πραγματικά».

Όλοι, άνθρωποι και ζώα, βγήκαν από το περιστατικό απολύτως ασφαλείς. Οι carpet pythons είναι κοινό είδος στις παράκτιες περιοχές της Αυστραλίας και συνήθως τρέφονται με μικρά ζώα, όπως πουλιά.

