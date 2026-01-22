Το σέλας που λαμπύριζε πάνω από τη Γη κατέγραψε από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό ο κοσμοναύτη της Roscosmos, Σεργκέι Κουντ-Σβέρτσκοφ.

Το φαινόμενο προκαλείται από ηλιακές καταιγίδες που εκπέμπουν φορτισμένα σωματίδια υψηλής ταχύτητας που συγκρούονται με αέρια στην ατμόσφαιρα της Γης. Το πιο συνηθισμένο χρώμα που παρατηρείται κατά τη διάρκεια τέτοιων φαινομένων είναι το πράσινο, αν και άλλα χρώματα όπως το ροζ και το κόκκινο είναι μερικές φορές ορατά.

«Κατά τη διάρκεια της χθεσινής ισχυρότερης καταιγίδας των τελευταίων δύο δεκαετιών, υπήρχε άφθονη κόκκινη λάμψη. Ένιωθα σαν να έπλεα κυριολεκτικά μέσα σε αυτό το φως», έγραψε ο Κουντ-Σβέρτσκοφ στο κανάλι του στο Telegram στις 20 Ιανουαρίου.

Το εντυπωσιακό βίντεο με το σέλας πάνω από τη Γη

Cosmonaut Sergey Kud-Sverchkov shared a dazzling view of the northern lights as seen this week from the International Space Station. pic.twitter.com/QFjAO98IIs — ABC News (@ABC) January 22, 2026

Σύμφωνα με το Κέντρο Πρόβλεψης Διαστημικού Καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ, τα φώτα καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια μίας από τις ισχυρότερες ηλιακές καταιγίδες των τελευταίων 20 και πλέον ετών. Η τελευταία ηλιακή καταιγίδα ακτινοβολίας αντίστοιχης έντασης καταγράφηκε τον Οκτώβριο του 2003.

