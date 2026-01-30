Νέο πλανήτη, ο οποίος υπό προϋποθέσεις θα μπορούσε να φιλοξενεί ζωή, εντόπισαν αστρονόμοι σε απόσταση περίπου 146 ετών φωτός από τη Γη, σύμφωνα με τα στοιχεία της διεθνούς επιστημονικής έρευνας.

Ο πλανήτης, με την ονομασία HD 137010 b, έχει μέγεθος παρόμοιο με της Γης και παρουσιάζει ομοιότητες με τον Άρη όσον αφορά τις συνθήκες στην επιφάνειά του. Συγκεκριμένα, περιφέρεται γύρω από ένα άστρο παρόμοιο με τον Ήλιο και εκτιμάται ότι είναι μόλις 6% μεγαλύτερος από τη Γη.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, έχει περίπου 50% πιθανότητα να βρίσκεται στην κατοικήσιμη ζώνη του άστρου του, δηλαδή στην περιοχή όπου θα μπορούσε να υπάρχει υγρό νερό.

Η ανακάλυψη έγινε από διεθνή ομάδα επιστημόνων από την Αυστραλία, τη Βρετανία, τις ΗΠΑ και τη Δανία, χρησιμοποιώντας δεδομένα που συλλέχθηκαν το 2017 από το διαστημικό τηλεσκόπιο Kepler της NASA, στο πλαίσιο της αποστολής K2.

Η ερευνήτρια Δρ Chelsea Huang από το Πανεπιστήμιο Southern Queensland, ανέφερε ότι ο πλανήτης έχει τροχιά παρόμοια με της Γης, διάρκειας περίπου 355 ημερών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι το σήμα του πλανήτη εντοπίστηκε αρχικά από εθελοντές επιστήμονες, μέσω του προγράμματος πολιτών Planet Hunters. Ανάμεσά τους ήταν και ο Δρ Alexander Venner, επικεφαλής σήμερα της ερευνητικής ομάδας, ο οποίος συμμετείχε στο πρόγραμμα όταν ήταν ακόμη μαθητής λυκείου. Όπως δήλωσε, η εμπειρία αυτή αποτέλεσε καθοριστικό βήμα για τη μετέπειτα επιστημονική του πορεία.

Ο πλανήτης εντοπίστηκε όταν πέρασε μπροστά από το άστρο του, προκαλώντας μια ανεπαίσθητη μείωση στη φωτεινότητά του, ένα φαινόμενο γνωστό ως «διέλευση». Παρότι οι επιστήμονες ήταν αρχικά επιφυλακτικοί, επιβεβαίωσαν το εύρημα έπειτα από επανειλημμένους ελέγχους.

Ωστόσο, οι συνθήκες στον HD 137010 b ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα ψυχρές. Το άστρο του είναι πιο ψυχρό και λιγότερο φωτεινό από τον Ήλιο, γεγονός που σημαίνει ότι η θερμοκρασία στην επιφάνεια του πλανήτη μπορεί να πέφτει κάτω από τους -70 βαθμούς Κελσίου, παρόμοια με εκείνη του Άρη.

NASA/JPL-Caltech/K. Miller (Caltech/IPAC)

Αυτό όμως δεν αποκλείει την ύπαρξη ζωής, αλλά καθιστά το ενδεχόμενο πιο αβέβαιο.

Η αστροφυσικός Δρ Sara Webb, η οποία δεν συμμετείχε στην έρευνα, χαρακτήρισε την ανακάλυψη «πολύ συναρπαστική», σημείωσε όμως ότι απαιτούνται περισσότερες παρατηρήσεις για να επιβεβαιωθεί επίσημα ως εξωπλανήτης. Όπως ανέφερε, ο πλανήτης θα μπορούσε να είναι είτε γήινος είτε ένας «παγωμένος υπερπλανήτης», καλυμμένος σε μεγάλο βαθμό από πάγο.

huffpost.gr