Ένα εντυπωσιακό θέαμα αναμένεται στο τέλος του μήνα, καθώς έξι πλανήτες θα εμφανιστούν κοντά ο ένας στον άλλον στον νυχτερινό ουρανό. Η πλανητική ευθυγράμμιση ή «παρέλαση» θα κορυφωθεί στις 28 Φεβρουαρίου και θα είναι ορατή από πολλές περιοχές του κόσμου, ανάμεσά τους και η Ελλάδα.

Εκείνη τη μέρα θα μπορεί κανείς να παρατηρήσει τον Ερμή, την Αφροδίτη, τον Δία, τον Κρόνο, τον Ουρανό και τον Ποσειδώνα σε μια σχεδόν συνεχόμενη γραμμή στον ουρανό. Παρότι θα φαίνονται ευθυγραμμισμένοι από τη Γη, στην πραγματικότητα θα βρίσκονται σε αποστάσεις εκατομμυρίων ή και δισεκατομμυρίων χιλιομέτρων μεταξύ τους· πρόκειται δηλαδή για οπτικό φαινόμενο που σχετίζεται με τη γεωμετρία των τροχιών τους.

Οι πλανήτες κινούνται γύρω από τον Ήλιο περίπου στο ίδιο επίπεδο, που ονομάζεται εκλειπτική. Καθώς κάθε πλανήτης έχει διαφορετική τροχιακή ταχύτητα και απόσταση από τον Ήλιο, υπάρχουν χρονικές περίοδοι κατά τις οποίες αρκετοί από αυτούς φαίνονται να ευθυγραμμίζονται στον ουρανό. Παρόμοια φαινόμενα συμβαίνουν σχετικά συχνά με τρεις ή τέσσερις πλανήτες, όμως όσο αυξάνεται ο αριθμός τους τόσο πιο σπάνια θεωρούνται.

Ευνοϊκές συνθήκες

Η επερχόμενη ευθυγράμμιση έρχεται έναν χρόνο μετά το εντυπωσιακό φαινόμενο του Φεβρουαρίου του 2025, όταν επτά πλανήτες – οι ίδιοι έξι μαζί με τον Άρη – είχαν εμφανιστεί ταυτόχρονα στον ουρανό, σε ένα θέαμα που δεν θα επαναληφθεί πριν από το 2040. Οι φετινές συνθήκες θεωρούνται ιδιαίτερα ευνοϊκές, καθώς αρκετοί από τους πλανήτες θα είναι ορατοί την ίδια ώρα νωρίς το βράδυ, αναφέρει ο Guardian.

Τέσσερις από αυτούς – ο Ερμής, η Αφροδίτη, ο Δίας και ο Κρόνος – θα μπορούν να παρατηρηθούν με γυμνό μάτι. Ο Ουρανός και ο Ποσειδώνας, λόγω της μεγάλης απόστασής τους από τη Γη, θα απαιτήσουν κιάλια ή τηλεσκόπιο. Ο Ερμής μπορεί να είναι περιστασιακά δύσκολο να εντοπιστεί λόγω της χαμηλής του θέσης κοντά στον ορίζοντα.

Η καλύτερη στιγμή για να τους δείτε

Η καλύτερη στιγμή για παρατήρηση υπολογίζεται περίπου μισή ώρα μετά τη δύση του Ήλιου, με θέα προς τον δυτικό ορίζοντα και όσο το δυνατόν πιο καθαρό ουρανό. Οι αστρονόμοι επισημαίνουν ότι οι πλανήτες πρέπει να βρίσκονται τουλάχιστον 10 μοίρες πάνω από τον ορίζοντα για να είναι ευδιάκριτοι, καθώς η ατμόσφαιρα της Γης κοντά στο έδαφος μειώνει τη φωτεινότητά τους.

«Ακόμη και οι φωτεινοί πλανήτες γίνονται δύσκολο ή αδύνατο να εντοπιστούν όταν βρίσκονται πολύ χαμηλά, καθώς το φως τους διασκορπίζεται και απορροφάται στην πορεία του προς το μάτι σας», αναφέρει η NASA.

Η πλανητική παρέλαση θα είναι ορατή σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Η καλύτερη ημερομηνία παρατήρησης διαφέρει ελαφρώς ανά περιοχή: γύρω στις 28 Φεβρουαρίου αναμένεται το πιο εντυπωσιακό θέαμα για την Αθήνα, τη Νέα Υόρκη, την Πόλη του Μεξικού και το Τόκιο. Στις 25 Φεβρουαρίου η θέα θα είναι καλύτερη για το Σάο Πάολο, την 1η Μαρτίου για το Πεκίνο, το Βερολίνο και τη Βομβάη, και στις 2 Μαρτίου για το Ρέικιαβικ.

cnn.gr