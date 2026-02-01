Ένα σπάνιο και εντυπωσιακό οπτικό φαινόμενο, γνωστό ως «παρασελήνη», καταγράφηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας στον ουρανό πάνω από τη Μόσχα και τις γύρω περιοχές, προκαλώντας έντονο ενδιαφέρον και πλήθος φωτογραφιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η παρασελήνη (paraselene) είναι ένα ασυνήθιστο ατμοσφαιρικό φαινόμενο, κατά το οποίο εμφανίζονται πολλαπλές φωτεινές εικόνες της Σελήνης στον νυχτερινό ουρανό. Δεν πρόκειται για πραγματικό πολλαπλασιασμό του φυσικού δορυφόρου της Γης, αλλά για οπτική ψευδαίσθηση που οφείλεται στη διάθλαση και την ανάκλαση του σεληνόφωτος στην ατμόσφαιρα.

Σύμφωνα με τη φυσική εξήγηση του φαινομένου, η παρασελήνη προκαλείται όταν το φως της πραγματικής Σελήνης διέρχεται μέσα από επίπεδους εξαγωνικούς παγοκρυστάλλους, οι οποίοι αιωρούνται σε μεγάλο ύψος στην ατμόσφαιρα. Οι παγοκρύσταλλοι λειτουργούν ως φυσικά πρίσματα, διαθλώντας το φως και δημιουργώντας πρόσθετες φωτεινές κηλίδες ή «ψευδοσελήνες» εκατέρωθεν της κύριας εικόνας.

🌑🌕🌑A rare phenomenon — a “paraselene” — was observed overnight over Moscow and the surrounding region



A paraselene, an optical illusion in which multiple Moon disks appear, occurs when light from the real Moon is refracted by flat ice crystals high in the atmosphere above the… pic.twitter.com/mRfzRu1Ilb — NEXTA (@nexta_tv) January 31, 2026

Οι ατμοσφαιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή –χαμηλές θερμοκρασίες και παρουσία λεπτών νεφών πάγου– θεωρούνται ιδανικές για την εκδήλωση τέτοιων οπτικών φαινομένων. Αντίστοιχα φαινόμενα είναι πιο συνηθισμένα σε πολικές ή ιδιαίτερα ψυχρές περιοχές, γεγονός που καθιστά την εμφάνισή τους σε αστικά κέντρα σπανιότερη και πιο εντυπωσιακή.

Η παρασελήνη ανήκει στην ίδια οικογένεια οπτικών φαινομένων με τις «παραηλίες» (γνωστές και ως «ψευδοήλιοι»), που παρατηρούνται γύρω από τον Ήλιο. Παρότι δεν εγκυμονεί κανέναν κίνδυνο, αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για μετεωρολόγους, αστρονόμους και φωτογράφους, καθώς συνδυάζει επιστημονική εξήγηση με σπάνια οπτική ομορφιά.

protothema.gr