Ένα σπάνιο ψάρι του είδους Lophotus lacepede, που καταγράφεται εξαιρετικά σπάνια στη Μεσόγειο, εντοπίστηκε την Πέμπτη σε παραλία του Μιλάτσο, στη Σικελία, προκαλώντας έντονο ενδιαφέρον στην επιστημονική κοινότητα.

Το συγκεκριμένο είδος ανήκει στα μεσοπελαγικά ψάρια και ζει σε βάθη από 200 έως 1.000 μέτρα. Κατά τη διάρκεια της ημέρας παραμένει σε μεγάλα βάθη για να αποφύγει τους θηρευτές, ενώ τη νύχτα ανεβαίνει προς την επιφάνεια για να τραφεί.

Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, στο σημείο έσπευσε ο βιολόγος Καρμέλο Ισγκρό, διευθυντής και ιδρυτής του Μουσείου της Θάλασσας Μιλάτσο (MuMa). Παρά τις προσπάθειες διάσωσης, το ψάρι δεν κατάφερε να επιβιώσει αλλά έδωσε στην επιστήμη μια ανεκτίμητη ευκαιρία για μελέτη.

Θα υποβληθεί σε ειδική επεξεργασία και θα εκτεθεί στο MuMa, προκειμένου να αποτελέσει μέρος της μόνιμης συλλογής του μουσείου και να συμβάλει στην ανάδειξη των ιδιαιτεροτήτων και των άγνωστων πτυχών των μεγάλων θαλάσσιων βαθών της Μεσογείου.

