Οι ισπανικές αρχές προχωρούν στην κατεδάφιση του εγκαταλελειμμένου Hotel Añaza στην Τενερίφη, γνωστού τοπικά ως «Ξενοδοχείο Φάντασμα», δίνοντας τέλος σε μια εκκρεμότητα που παραμένει ανοιχτή για περισσότερα από 50 χρόνια.

Σύμφωνα με την Daily Mail, το 22ώροφο κτίριο που δεσπόζει στην ακτή του Ακοράν, νότια της Σάντα Κρουθ ντε Τενερίφε, θα κατεδαφιστεί με δαπάνη που εκτιμάται στα 2,3 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που θα καλυφθεί από δημόσιους πόρους.

Όπως υπενθυμίζει η βρετανική εφημερίδα, το κτίριο σχήματος Υ ανεγέρθηκε το 1973 με προορισμό να λειτουργήσει ως ξενοδοχείο 741 δωματίων. Ωστόσο, μόλις δύο χρόνια αργότερα το έργο εγκαταλείφθηκε, όταν αποκαλύφθηκε ότι οι εργασίες είχαν προχωρήσει χωρίς την απαιτούμενη πολεοδομική άδεια και σε τοποθεσία όπου δεν είχε εγκριθεί τόσο εκτεταμένη τουριστική ανάπτυξη. Ο κατασκευαστής φέρεται να εξάντλησε τα οικονομικά του αποθέματα και να εγκατέλειψε το νησί, αφήνοντας πίσω ένα τεράστιο «κουφάρι» από μπετόν.

Το ημιτελές κτίσμα εκτείνεται σε οικόπεδο περίπου 2.350 τετραγωνικών μέτρων και η εμπορική του αξία υπολογίζεται σήμερα μόλις στις 48.000 ευρώ. Σύμφωνα με την Daily Mail, υπάρχουν περίπου 900 καταγεγραμμένοι ιδιοκτήτες του κτιρίου, πολλοί εκ των οποίων αλλοδαποί, που δεν πρόκειται να λάβουν καμία οικονομική αποζημίωση από την επένδυσή τους.

Πέντε θάνατοι και επανειλημμένες προειδοποιήσεις

Το «Ξενοδοχείο Φάντασμα» έχει συνδεθεί με σοβαρά περιστατικά ασφαλείας και πέντε θανάτους, γεγονός που ενίσχυσε την πίεση για οριστική λύση. Μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνεται ένα 13χρονο κορίτσι που έχασε τη ζωή του τον Δεκέμβριο του 2025, αφού εισήλθε παράνομα στο κτίριο με φίλους της και έπεσε από ψηλό όροφο.

Άλλα θανατηφόρα περιστατικά αφορούν πτώσεις από μεγάλα ύψη και άλματα με αλεξίπτωτο από την ταράτσα, ενώ κατά καιρούς άτομα είχαν εισέλθει στον χώρο για να καταγράψουν επικίνδυνα βίντεο παρκούρ.

Οι αρχές είχαν ήδη από το 2016 διατάξει τη λήψη μέτρων ασφαλείας, που περιλάμβαναν την τοποθέτηση περίφραξης ύψους περίπου τεσσάρων μέτρων και προειδοποιητικών πινακίδων. Το 2019 η εντολή επαναλήφθηκε, με πρόσθετη απαίτηση για κάμερες ασφαλείας και πινακίδες σε περισσότερες γλώσσες. Παρά τα μέτρα, οι παράνομες είσοδοι συνεχίστηκαν, με τους παραβάτες να αντιμετωπίζουν πρόστιμα που υπερβαίνουν τα 500 ευρώ.

Αναγκαστική απαλλοτρίωση και κατεδάφιση έως το 2027

Σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στο Provincial Boletín Oficial (BOP), εγκρίθηκε η διαδικασία αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, με την αιτιολογία ότι δεν εκπληρώθηκε «η κοινωνική λειτουργία της ιδιοκτησίας», καθώς το κτίριο παραμένει ημιτελές και χωρίς τις απαραίτητες άδειες. Παράλληλα, δόθηκε προθεσμία ενός μηνός για την υποβολή ενστάσεων ή προσφυγών.

Η κατεδάφιση προγραμματίζεται για την περίοδο 2026–2027 και θεωρείται ιδιαίτερα σύνθετη επιχείρηση, λόγω της θέσης του κτιρίου σε απόκρημνη παραθαλάσσια περιοχή αλλά και της παρουσίας επικίνδυνων υλικών, όπως ο αμίαντος.

